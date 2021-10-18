Пермский школьник попытался расстрелять одноклассников из «Сайги». Ему — 12 лет

Школьные стрелки «молодеют». В поселке под Пермью 12-летний ребенок пронес на уроки отцовский карабин и открыл стрельбу. Его обезвредила директор заведения. На школу и ребенка заведены уголовные дела.

ЧП в школе рабочего поселка Сарса Октябрьского района Пермского края произошло утром 18 октября. Шестиклассник пронес в школу (под одеждой, мимо охраны) гладкоствольный карабин «Сайга» и произвел два выстрела — в стену и потолок. Пострадал один ребенок, которого ранило осколком стекла. Подростка смогла обезвредить директор учебного заведения.

Директор Галина Зайцева находилась с подростком до приезда полицейских, сообщает издание «База». По ее словам, у ребенка просто нервный срыв. Он кричал, что в него вселился Бог, и сам себя боялся:

Я его привела в учительскую, потом в директорскую. Сначала держал винтовку или <…> ружье. Ну я не могу сказать, что он прямо целился в меня. На мушке он меня не держал, просто стоял с ружьем. Когда я ему сказала: «Дима, в школе дети, они не виноваты, они маленькие дети. Давай зайдем в учительскую, с тобой поговорим», — он зашел. Мы дошли до директорской в кабинет. И здесь он уже мне карабин отдал. И потом патрон.

Многие дети еще не вошли в школу к моменту начала стрельбы. Школьники, услышав выстрелы, выбежали из здания без верхней одежды. «Мы шли в школу, идем, забегают дети и говорят: там стреляют, не идите», — рассказывали журналистам учащиеся. Некоторые ученики побежали прятаться в местный детский сад, который находится неподалеку. В школу незамедлительно приехали услышавшие о стрельбе родители, полицейские, скорая помощь, пожарные, сотрудники прокуратуры и администрации.

Устроивший стрельбу ученик дал показания полиции.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п. „в, е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители выясняют мотивы действий подростка и обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию. Также силовики исследуют качество охраны школы и действия лиц, сделавших возможным перемещение по школе вооруженного ученика.

Известно, что нападавший на школу ребенок учится в кадетском классе на «хорошо» и «отлично». Родители живут раздельно, однако мальчик поддерживает связь с отцом. По словам отца, у ребенка не было доступа к сейфу с оружием, но он мог увидеть, где тот прячет ключи.

Предварительно сообщается, что мальчика не будут судить, потому что ему всего 12 лет. «Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста, по ряду тяжких преступлений — с 14 лет», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Но ученика могут поместить в закрытое учебное заведение.

Месяц назад 18-летний студент устроил стрельбу в пермском вузе. Погибло шесть человек и еще 24 получили травмы, сообщал DK.RU.