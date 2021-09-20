«Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас». Стрельба в пермском вузе. Главное

18-летний студент устроил стрельбу в пермском вузе. Погибло восемь человек и еще 24 получили травмы. Перед тем, как идти убивать, стрелок оставил записку в соцсетях. Как он объяснил свой поступок?

Утром 20 сентября в кампусе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) открыл стрельбу 18-летний студент Тимур Бекмансуров. 8 человек погибло, 24 получили травмы, из них 19 госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает properm.ru. Нападавший при задержании был убит.

События происходили в сквере кампуса между корпусами 8 и 6. По словам очевидцев, молодой человек начал стрелять еще на улице: пять человек погибли на месте, еще двое были ранены. Одним из первых, не успев нажать тревожную кнопку, погиб охранник ПГНИУ, в результате сигнал тревоги не был дан вовремя. Студенты попытались закрыться в аудиториях, некоторые прыгали из окон второго этажа, пытаясь спастись. По словам одного из студентов вуза, некоторые подростки смогли сбежать из окон столовой:

Толпа студентов ломанулась в столовую, стали окна открывать. Сначала не понял, что происходит. Потом вдруг хлопок в коридоре услышал, работники столовой двери закрыли. Студенты закричали, что в корпусе стреляют. Потом подошел ОМОН, эвакуировали людей.

Эвакуация из помещения попала на видео:

На место выехали десятки машин скорой помощи и силовики. Бекмансурова удалось изолировать в 6 кампусе университета. При задержании он был ранен сотрудником наряда ДПС, который один из первых приехал на место ЧП. Ранение оказалось смертельным.

Перед тем, как совершить нападение, Тимур Бекмансуров опубликовал пост в социальной сети VK (сейчас недоступен), в котором рассказал, что его побудило совершить преступление. Такие же сообщения получили ученики университета. В тексте Бекмансуров говорит, что собирается «облегчить работу следователей» и просит «не считать произошедшее терактом, так как [я] не состою в секте и политических взглядов не имею».

Планировать массовое убийство он начал еще в 10 классе, для этого стал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия. В первоначальном плане в качестве места для нападения стрелок выбрал свою школу, но в конце марта решил изменить его. В результате был выбран ПГНИУ — место, куда он поступил и должен был начать учиться. «В случае неудачи с оружием деньги были бы потрачены на права категории В1. Для меня не имело значения, как я это сделаю, будет ли это оружие, машина, или бомба с ножом», — писал он.

Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета... Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моём пути. Звон стал ещё сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски. Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон. Не вижу смысла писать что-то ещё. Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний. Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку. Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри, — говорится в послании убийцы.

Тимур Бекмансуров был вооружен турецким гладкоствольным ружьем Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

Председатель СК России поручил ГСУ расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2. ст. 105 УК РФ — Убийство). На месте преступления работает группа криминалистов.

Так же на место ЧП в университете выехал губернатор Дмитрий Махонин, он выразил соболезнования родным и близким погибших. По его поручению, с 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Как отмечают в Министерстве образования и науки Прикамья, за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности. ПГНИУ со вторника уходит на дистанционное обучение.

Пермский государственный национальный исследовательский университет — старейший вуз Перми, работает с 1915 года. В нем учится более 12 000 студентов. Кампус университета занимает несколько гектар недалеко от железнодорожного вокзала.

Добавим, это второй подобный случай в России за этот год. В мае при стрельбе в гимназии Казани погибли девять человек: семеро школьников и двое взрослых, ранено больше 20 человек. На школу напал бывший ученик, на допросе он заявил, что осознал себя «богом». Ранее DK.RU подробно рассказывал об этом происшествии и публиковал мнения психологов и экспертов. В контексте новых событий они вновь стали актуальными.