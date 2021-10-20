«Будущее бизнеса — это устойчивый к внешним воздействиям облачный офис»

«Облака будут и реально безопаснее, и дешевле, чем размещение у себя в серверной. Бизнес нивелирует риски, которые могут возникнуть из-за аварии у интернет-провайдера».

За последние два года новые решения в сферах ИТ и телеком кардинально изменили рабочие места сотрудников компаний и бизнес-процессы в целом. Какие новые и эффективные ИТ-решения появились на рынке и уже доступны бизнесменам — читайте в новом спецпроекте DK.RU «IT и телеком для бизнеса: два года назад, сегодня и завтра».

Родион Бендер, руководитель направления систем безопасности ООО «НАГ»:

Справка НАГ — российский разработчик и поставщик решений и оборудования для телекоммуникаций, промышленности и бизнеса. Компания работает на рынке уже 18 лет и создает сети передачи данных и системы безопасности, строит дата-центры и предлагает собственные продукты и решения под ключ: сети передачи данных и корпоративная ИТ-инфраструктура;

решения для мобильных операторов;

оптические транспортные сети (DWDM);

решения для дата-центров;

облачные решения и сетевая безопасность;

голосовые и унифицированные коммуникационные решения.

— Последние два года были осложнены пандемией и изоляцией. Это сказалось на организации ИТ во всех сферах бизнеса. Бизнес начал ставить новые задачи перед отделами ИТ, информационной безопасности и поставщиками. Во-первых, всем потребовались решения для безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам компании. Молниеносно расширился периметр защиты предприятия. Если до пандемии периметр был ограничен офисом, то во время пандемии граница периметра размылась и распределилась по домам каждого работника.

Во вторых, большое количество удаленных работников потребовало новых правил управления доступом, в частности — реализации концепции ZeroTrust. ZeroTrust — это подход полного отсутствия доверия к любому пользователю, который реализуется как запрос и проверка данных для доступа при каждом обращении к любой системе при каждой попытке получить этот доступ.

Интересно, но, несмотря на необходимость новых гибких решений, бизнес оказался не готов к расширению штата отделов ИТ и ИБ. На помощь перегруженным работникам пришли системы SIEM (Security information and event management) — системы управления событиями информационной безопасности и сервисы класса SoC — центры оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности.

Что предлагают ИТ-компании бизнесу?

Системные интеграторы предлагают ИБ-решения, которые охватывают все части ИТ-инфраструктуры. Вокруг ресурсов компании строится многоуровневый периметр конвергентных систем безопасности. Под защитой должны находиться каналы передачи данных, базы данных и разработки. Все внешние подключения к системам и ресурсам компании необходимо держать под контролем, все возможные события в ИТ-инфраструктуре должны коррелироваться в том числе с событиями физической безопасности.

Я считаю, что будущее бизнеса — это безопасный, устойчивый к внешним воздействиям облачный офис. Сегодня это кажется фантастикой, но бизнес к этому придет. Облачный офис решит проблему размещения ресурсов. Кроме того, не надо будет думать о потреблении электроэнергии. «Облака» будут безопаснее и дешевле, чем размещение у себя в серверной. С их помощью бизнес нивелирует риски, которые могут возникнуть при отключении электричества или аварии у интернет-провайдера. Информационная безопасность будет обеспечена провайдером облака. Для больших филиальных компаний решения класса SD-WAN будут стандартом для объединения филиалов в единую сеть.

Читайте также: Быть в моменте: как ИТ-решения помогают бизнесу здесь и сейчас