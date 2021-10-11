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IT для бизнеса: два года назад, сегодня и завтра

Эксперт Контур.Пульс Евгения Остапенко.
Эксперт Контур.Пульс Евгения Остапенко. Иллюстрация: Контур.Пульс

Пандемия изменила жизнь практически каждого бизнесмена. Кто-то не смог подстроиться под новую реальность и разорился, кто-то нашел возможности для роста с помощью IT-решений.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

О том, каким онлайн-сервисам доверяют бизнесмены сегодня и за какими IT-решениями будущее, рассказала эксперт Контур.Пульса Евгения Остапенко.

IT-решения меняются вслед за бизнесом 

За последние два года бизнесу пришлось масштабно перестроить рабочие процессы, научиться существовать в режиме онлайн и тщательно следить за доходами и расходами, чтобы оставаться в плюсе. Неудивительно, что безболезненно и быстро в новую реальность погружались именно те организации, которые применяли IT и  использовали сервисы для автоматизации бизнес-процессов. 

Сервисы же, в свою очередь, как живой организм менялись и подстраивались под потребности предпринимателей ― предлагали актуальные решения и технологии с  акцентом на мобильность процессов без потери качества.

Каким онлайн-сервисам отдают предпочтения бизнесмены

В условиях пандемии бизнес не готов тратить много средств на покупку дополнительных серверов, создание собственных центров обработки данных и увеличение штата. Большим спросом у предпринимателей пользуются облачные сервисы, на базе которых можно создать виртуальный офис, автоматизировать процессы и сделать компанию более гибкой.

Например, Контур.Пульс в рамках одного окна помогает компании отслеживать финансовое состояние в моменте. Искусственный интеллект учитывает детали, на которые у предпринимателя в силу загруженности не остается сил: потоки денежных средств, поступления от продаж, расходы подразделений, задолженности партнеров и клиентов. Контур.Пульс проводит подсчеты, предупреждает возможные кассовые разрывы, создает управленческие отчеты и тем самым подсказывает бизнесу, куда двигаться дальше.

IT для бизнеса: два года назад, сегодня и завтра 1

Допустим, у строительной фирмы есть несколько офисов в разных городах страны. У каждого подразделения отдельный бюджет. Собрать полную картину движения денежных потоков компании руководителю очень сложно. Поэтому бизнесу проще обратиться к искусственному интеллекту.

Автоматизированный учет сводит к нулю человеческий фактор. Без долгих ожиданий и вопросов директор в любой момент может открыть браузер, войти в систему и увидеть состояние дел в каждом офисе, понять, где нужно скорректировать расходы, чтобы сберечь деньги компании.

IT-решения должны приносить предпринимателям деньги

Процессы, которые раньше производили вручную или с помощью малоинформативных программ, теперь доверяют искусственному интеллекту. Радует, что информационные технологии сейчас не только вспомогательная функция, а неотъемлемая часть бизнеса, которая приносит ему деньги. 

IT-решений становится так много, что уследить за всеми очень сложно. Но однозначно большой потенциал у тех продуктов, которые без проблем работают и с внутренними программами компании, и с внешними. Для бизнеса особенно ценна возможность работать с банками ― чтобы сервис сам разделил платежи по статьям, сформировал аналитику, основываясь на интегрированных данных или загруженных выписках. Это существенно экономит время руководителя и упрощает процесс контроля за финансами.

Сейчас у Контура, экосистемы продуктов для бизнеса, больше 70 сервисов, которые помогают директорам, бухгалтерам, юристам уверенно и спокойно развивать свое дело. В частности, решение для финансового учета поможет найти точки роста и определить приоритеты для масштабирования бизнеса.

Среди пользователей Контур.Пульса и крупные предприятия, и маленькие фирмы с пятью работниками. Мы настраиваем продукт в зависимости от того, кто именно будет им пользоваться: один директор, несколько руководителей, а может быть, доступ к программе будут иметь еще и бухгалтеры. От этого меняется функциональность продукта. Например, когда директор небольшой компании ведет финансовый учет сам, функция согласования ему вряд ли понадобится. А значит, он сможет сэкономить на этом и выбрать те услуги, которые подойдут только для него: календарь платежей, аналитика и др.

За какими технологиями будущее

Мы понимаем, что мир вряд ли вернется в режим, в котором существовал два года назад. Да и бизнес уже не спешит возвращаться к прошлому темпу работы, так как IT-решения во многом упрощают процессы и позволяют достойно конкурировать на рынке. Очевидно, что технологии, которые способны максимально экономить время предпринимателей, брать на себя рутинные задачи и безошибочно их выполнять, будут пользоваться популярностью и определять будущее.

Автор: Александра Клименко
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