Владельцам отелей Hyatt и «Рамада» снизили налог на имущество

Правительство Свердловской области решило подержать бизнесменов — сельхозпроизводителей и собственников крупнейших гостиниц региона. И те, и другие получат налоговые преференции.

Областные власти утвердили законопроект, в соответствии с которым применение пониженной ставки (0,5%) по налогу на имущество организаций будет расширено. Льготным налоговым режимом смогут воспользоваться все отельеры, вложившие в строительство или реконструкцию более 1 млрд руб. До сих пор пониженная ставка распространялась только на отели, построенные с 2016 г.

Благодаря изменению в законе льготу смогут применить крупнейшие гостиницы региона, такие как «Хаятт Ридженси Екатеринбург» и «Рамада» (принадлежит экс-депутату Заксобрания, девелоперу Владимиру Конькову).

Кроме того, правительство продлило действие пониженной ставки 5% по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) до 2024 г. включительно. По данным Министерства экономики и территориального развития, в 2019–2020 гг. этой льготой воспользовались около 450 налогоплательщиков.

Напомним, что в последние несколько лет владельцы коммерческой недвижимости сталкиваются с резким ростом налогового бремени.

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — ранее прокомментировал ситуацию девелопер Андрей Гавриловский.

Собственники объектов пытаются оспорить кадастровую стоимость недвижимости. Но добиться этого удается единицам.

Так, в марте Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) снизило налоги «Ельцин Центру», ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский». Но большинству заявителей отказало.