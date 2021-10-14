«Будешь жирным». Про детей, которые едят конфеты, и выгоревших взрослых

Мы не обращаем внимания на слишком многие вещи из нашей повседневной жизни. Дети снова едят конфеты килограммами, а вы не чувствуете ничего? Это весьма тревожные звоночки.

Известный психолог Михаил Лабковский пишет:

Про то, почему дети «так себя ведут»

— Родители редко об этом задумываются, а ведь многие вещи, которые делают дети, чтобы вас «бесить», на самом деле сигнализируют о проблемах.

Например, дети запихивают в рот одни сладости и ничего не едят на обед. Количество конфет с шоколадками уже перешло все границы дозволенного, и вы идете поорать (я надеюсь, что нет) на ребенка, что он «совсем распустился». «Будешь жирным», «сколько можно питаться одними конфетами» и все в таком духе.⠀⠀

А теперь представьте взрослого, который в один присест съел целую упаковку шоколада. Что с ним происходит? Он это делает из «распущенности» или потому, что не может справиться с эмоциями?⠀

Если ваша подруга переедает, налегая на вредную еду, что вы скажете ей или хотя бы что подумаете? Что она ленива и безвольна, или что у нее какие-то серьезные проблемы, которые она пытается решить при помощи еды, от которой потом болит живот и в целом плохо?..

Родители редко видят, что на самом деле творится с детьми. Списывают все на лень, избалованность... Да чего там — у них часто нет времени и сил разбираться. А ведь на самом деле дети — это точно такие же люди, как и мы с вами.

Только у нас есть знания и опыт, чтобы понять, что что-то пошло не так. А у детей — нет. Вместо этого только папа с мамой...

Про признаки выгорания

Одна из концептуальных проблем с выгоранием — это вечный поиск смысла жизни. Увы, так и жизнь проходит, пока люди бегают за «морковкой».

Давайте сегодня проверим себя и пройдем простой тест на выгорание. Проставьте галочки напротив утверждений, с которыми согласны:

1. Мне очень сложно заставить себя начать работать (что-то делать по дому, ухаживать за ребенком и т.д.).⠀

2. Я постоянно ловлю себя на мысли, что делаю всё впустую, что в моей деятельности нет смысла.⠀

3. Я уже не испытываю радости при завершении труда (например, сдав отчёт или доклад, убрав квартиру, приготовив еду, создав произведение).⠀

4. У меня есть ощущение, что я — это не я. Как будто я проживаю чужую жизнь, чувствую себя другим человеком (деперсонализация).

5. То, что раньше меня мотивировало, уже не работает. Например, обещание съесть пиццу с друзьями по завершении рабочего дня уже не помогает справиться с задачами.

6. Я замечаю, что стал(а) хуже выполнять свою работу (заниматься своей деятельностью).

7. Я стал(а) хуже и острее реагировать на критику в свой адрес – или, напротив, любая оценка моих действий, даже положительная, вдруг стала мне безразлична.

8. Я чувствую, что мне приходится делать больше, чем позволяет мой запас сил.

9. Я ощущаю, как будто события в моей жизни не совсем реальны, они происходят как бы во сне или будто я смотрю кино. Я уже не чувствую их важности для себя (дереализация).

10. Меня сопровождает чувство пустоты, которое накатывает на меня время от времени.⠀

Ранее на DK.RU: Психология абьюза: жертва не виновата, но все же — Михаил Лабковский