Психология абьюза: жертва не виновата, но все же — Михаил Лабковский

Сразу несколько типов людей, по мнению известного психолога, находятся в группе риска. Конечно, это не психологический диагноз, но они все же притягивают тех, кто причинит боль.

Популярный российский психолог Михаил Лабковский пишет в своем блоге:

— Я обратил внимание, что в последнее время в рамках популярной психологии часто обсуждаются такие темы, как абьюз, нарциссизм, нездоровые отношения. Люди стали чаще говорить о тиранах и нарциссах, которые «впутывают» невинных жертв в отношения, а те страдают.

Действительно, психологическое и уж тем более физическое насилие — целиком и полностью ответственность того, кто его причиняет. И ни в коем случае мы не будем винить в этом жертв.

Но в данном контексте мы забываем о том, что существует такая психологическая патология, как любовная зависимость. И неважно, что ее спровоцировало: ваши внутренние склонности к зависимостям любого рода или подвернувшийся вам нарцисс/психопат/абьюзер.

Очень часто это напоминает историю с наркотиками: уйдет один «дилер» — его место займет другой. И вот вы снова вступаете в отношения, где вам плохо. Какие люди вообще склонны к любовной зависимости? Кто находится в группе риска?

1. Это люди, у которых есть или были другие зависимости: наркотики, алкоголь, курение, шопоголизм, игромания.

2. Люди, у которых есть другие психологические или даже психические расстройства: например, депрессия, пограничное расстройство личности, фобии — страх одиночества, низкая самооценка. Такие люди часто пытаются утихомирить свою боль через нездоровые отношения или переключаются от страданий в романах и сексе, чтобы не замечать реальности.

3. Люди с тяжелым родительским бэкграундом. Дети холодных, неэмоциональных родителей. Те, чьи папа с мамой тоже находились в деструктивном союзе.

4. Люди, которые в силу воспитания или других «промывок мозга» помешаны на отношениях, любви и/или сексе в принципе. Например, женщины, которым с детства вдалбливали в голову, что они обязаны прежде всего выйти замуж.

5. Люди, страдающие от одиночества. Они заполняют пустоту романами, которые заканчиваются ровно в тот миг, когда проходит острая и самая яркая фаза влюбленности. Тогда они идут искать новый «допинг», чтобы не оставаться один на один со своим одиночеством.

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