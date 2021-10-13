Раскупают мгновенно. Хозяева выставленных на продажу квартир полны оптимизма

«Тут уместна аналогия с игрой в гляделки: кто первый моргнет, кто испугается, тот и выйдет на рынок». Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга активно продаются: в любом состоянии и во всех районах.

На рынке недвижимости Екатеринбурга средняя цена за квадратный метр вторичного жилья приблизилась к 88 тыс. руб. Аналитический отдел Уральской палаты недвижимости сообщает, что на 4 октября 2021 г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 87 тыс. 988 руб. за кв. м., за неделю показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 2,4%, с начала года — на 11,3%. Средний срок экспозиции (времени с начала выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке составляет всего 90 дней.

В УПН подчеркивают, что цены на квартиры в городе вновь обновили исторический максимум. Предложение на вторичном рынке мизерное, аналогичная ситуация фиксировалась только в 2007 г., когда на рынок повлияло появление более доступной ипотеки. При этом на рынке новостроек Екатеринбурга фиксируют огромное количество предложений.

Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН, пояснил Е1, что застройщики сейчас полны оптимизма, так как последние полтора года объем продаж растет:

Большой объем предложения в новостройках сейчас — это результат этих самых продаж. Уральские застройщики оказались очень гибкими, они быстро среагировали на рост спроса и приступили к насыщению рынка. К тому же сыграли свою роль низкие ипотечные ставки.

Предложение на первичном рынке, считает эксперт, будет оставаться большим еще минимум полгода. На вторичном же рынке все наоборот: владельцы недвижимости ждут дальнейшего роста цен и выставляют квартиры на продажу только в случае крайней необходимости.

Они ждут стабилизации цен, которая все еще не случилась. Квартир все меньше, а цены все выше, — поясняет Михаил Хорьков. — Тут уместна аналогия с игрой в гляделки: кто первый моргнет, кто испугается, тот и выйдет на рынок.

По данным Уральской палаты недвижимости, в сентябре в Екатеринбурге продавали около 4,4 тыс. квартир на вторичном рынке. Нормальной считается ситуация, когда в продаже находится 8-9 тыс. объектов. Объем предложений сокращается, причем не в отдельных районах, а в городе в целом.

В минувшем августе ситуацию на рынке недвижимости DK.RU комментировал Михаил Хорьков, партнер сервиса bnmap.pro в Свердловской области, руководитель комитета по аналитике РГУД, руководитель аналитической службы УПН:

Проблема в первую очередь в том, что рынок жилья всегда очень инерционный. Волны спада и роста предложения невозможно ликвидировать быстро. Если спад предложения наложится на стабильный спрос, то мы можем получить рост цен, связанный в том числе с недостатком квартир на рынке. Сейчас предпосылок для заметной коррекции нет. На вторичном рынке квартир по-прежнему очень мало, выбор остается ограниченным, предложение в этом году не увеличивается. Возможно, этот процесс начнется осенью, ближе к концу года, но пока квартир мало. Рост цен замедлился, но продолжается.

Глава компании Aleka Group Александр Матофаев уверен, что о недорогой недвижимости Екатеринбургу стоит забыть навсегда:

Надо уже наконец понять, что Екатеринбург сегодня — это маленькая Москва со своим МКАДом и прилегающими районами. И про дешевую недвижимость в городе стоит забыть. Хотите дешевле — пожалуйста: Верхняя Пышма, Арамиль, Полевской.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбурге прошло крупное мероприятие, посвященное развитию строительной отрасли, на котором обсуждали, в том числе, возведение новых микрорайонов города и развитие их инфраструктуры. Фоторепортаж DK.RU с 100+ TechnoBuild.