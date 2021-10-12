Россия догоняет сильнейшие экономики ЕС по объему безналичных платежей

Всего за 10 лет РФ перешла из списка самых «наличных» в число самых «безналичных» стран мира, и рост продолжается. Это уже назвали «русским чудом», однако у экспертов есть вопросы.

Россия за последнее десятилетие плотно приблизилась к группе «безналичных» стран. В ближайшие годы, согласно данным доклада Boston Consulting Group (BCG), ожидается дальнейший рост сектора карточных платежей, темпами выше среднемировых.

В 2010-м году Россия входила в список самых «наличных» стран (меньше 10 розничных безналичных транзакций на человека в год), к 2020-му же страна почти догнала государства Северной Европы, в среднем с 300 транзакциями на человека, пишет РБК.

Ожидается дальнейший рост числа безналичных операций, в среднем на 12% в год, что больше, чем в странах ЕС. Если темпы сохранятся, к 2030 году в стране будет около 146 млрд транзакций в год, по тысяче операций на человека. Это в сумме больше, чем в трех ведущих европейских странах (126 млрд). «Коммерсантъ» пишет, что объем платежей в этом случае достигнет $70 млрд. В мире за эти десять лет выручка рынка платежей удвоится и достигнет $2,9 трлн с нынешних $1,5 трлн.

Руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер назвал происходящее «русским чудом», которое «продолжает свое победное шествие».

Реален ли прогноз

Переводы с карты на карту обогнали в России снятие наличных еще в 2018 г., рынок продолжает расти. В пандемию 2020 г. доля безналичных платежей выросла на 6 п.п., достигнув 70%. Центробанк прогнозирует ее рост до 75% к 2023 г. Онлайн-опросы тенденцию подтверждают, пишет The Bell, согласно им россияне стали забывать, как выглядят наличные деньги.

Но у процесса есть естественные границы. Часть россиян предпочитают наличные «по ценностно-идеологическим соображениям, которые невозможно быстро преодолеть экономическими методами», рассказала «Ъ» исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее мнению, рынок совсем скоро выйдет на плато, порог насыщения близок.

Кроме того, прогноз BCG нереален в случае стагнации доходов населения и слабом развитии рынка кредитных карт. Расходы по дебетовым картам напрямую зависят от экономической ситуации, которая пока заставляет насторожиться: даже Минэкономразвития ждет рост не больше 3%. В случае кризиса рост рынка безналичных оплат упрется в теневую экономику.

Также остаются системные и регуляторные ограничения. В отчете BCG сказано, что именно жесткое регулирование и огосударствление платежных систем являются одними из самых серьезных сдерживающих факторов. Мария Михайлова уверена, что в России усилия ЦБ «направлены скорее на рост государственного участия в отрасли, что может дестимулировать частные инвестиции и в итоге затормозить общее развитие». Но и в этой ситуации возможен рост, за счет введения цифрового рубля ЦБ и большего проникновения Системы быстрых платежей в малый бизнес.

Выгоден ли переход на полный безнал среднестатистическому россиянину — вопрос открытый. Дело как в полном контроле доходов и расходов людей, так и в реальной отрицательной ставке цифрового рубля, о которой Центробанк подробно рассказывал еще в 2019 г.

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