Центробанк заинтересовался денежными переводами с карты на карту

Эксперты считают, что продвигаемая регулятором Система быстрых платежей позволит Центробанку эффективнее контролировать движение денег, а в случае необходимости применять санкции.

В Центробанке вновь заинтересовались переводами между физлицами: регулятор запросил у участников платежного рынка данные по выявлению ими дроперских операций — переводов средств с карты на карту. До 18 октября банки обязаны предоставить сведения о мониторинге переводов, инициированных одним плательщиком. ЦБ так же хочет получить данные об ограничениях и лимитах, контроле и способах обнаружения «дропперов», о суммах комиссий и другие, пишет Коммерсант со ссылкой на текст запроса.

Нет задачи минимизации объемов таких трансакций. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям, — прокомментировали появившуюся информацию в ЦБ.

Регулятор хочет «выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам», добавили в ЦБ.

Напомним, в 2019 году Центробанк и Национальная система платежных карт запустили Систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. Тогда регулятор обязал все системно значимые банки подключиться к ней.

Способ перечисления средств между физлицами через организованную Систему быстрых платежей позволяет ЦБ значительно проще контролировать движение денег, сказал Forbes управляющий RTM Group Евгений Царев. «СБП отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой. Это высокоцентрализованная система», — пояснил эксперт:

Карту можно передавать кому угодно, приобрести ее в виде пластика, получить на нее деньги и обналичить. Если одну карту блокируют, остальные остаются. В СБП все сложнее в этом плане, там все же мобильный банк, устройство, номер телефона. Для СБП неважно, где находится карта или счет, в случае необходимости заблокируют их все.

Пока блокировок нет, потому что ЦБ наращивает популярность СБП. Но в дальнейшем с массовыми проблемами столкнутся как мошенники, так и добропорядочные россияне, попавшие под подозрение, предупредил Царев.

Месяц назад ЦБ опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, направленные на перевод средств в адрес теневого бизнеса. Теперь ЦБ может блокировать счета пользователей если их действия попадают под один или несколько пунктов, признанных «подозрительными». Например, снять деньги в течении 12 часов после получения или получить переводы от нескольких физлиц за короткий промежуток времени, сообщал DK.RU.