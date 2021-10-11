Сон и одиночество. Павел Дуров рассказал, что ценит в жизни больше всего

37-летний миллиардер заявил, что много лет считал важными вещи, которые, по сути, не дают ничего, кроме суеты и стрессов. Это большие города, еда из ресторанов и советы звезд. Вот что он пишет.

Павел Дуров в честь своего 37-летия составил и опубликовал в сети список самых переоцененных и недооцененных вещей в жизни человека. По мнению программиста-миллиардера, нам стоит задуматься о следующем:

Недооцененные вещи:

1. Сон. Сон повышает иммунитет, креативность и гарантирует психологическое благополучие.

2. Природа. Природа — это наша среда, она создала нас, поэтому на природе человек всегда чувствует себя хорошо.

3. Одиночество. Возможность побыть в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Переоцененные вещи:

1. Большие города. Большие города — источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами.

2. Рестораны. Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Приготовленная дома еда позволяет придерживаться здорового питания и контролировать то, что вы едите.

3. Жаркая погода. Солнце дарит нам не только отличное настроение, но и рак со старением. Холодная погода, напротив, проясняет дух, тело и разум.

4. Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям обходится дорого, к тому же в этом нет смысла. Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей.

5. Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает свободу и является сомнительной инвестицией. Аренда дает большую возможность передвижения и изучения различных локаций.

6. Социальные сети. Непрерывный поток мусора из социальных сетей, загромождающего наши умы, снижает уровень счастья и творческих способностей. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой свой день.

7. Советы знаменитостей. Известные люди часто дают странные советы из областей, лежащих за пределами их области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.

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