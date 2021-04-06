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Павел Дуров и Илон Маск ворвались в топ миллиардеров: за год их состояние выросло в 5 раз

Павел Дуров
Павел Дуров. Иллюстрация: TechCrunch

Forbes оценил состояние основателя мессенджера Telegram в $17,2 млрд против $3,4 млрд годом ранее, а главы Tesla — в $151 млрд против $24,6 млрд. Маск стал вторым во всемирном рейтинге миллиардеров.

#НОВОСТИ

Forbes составил новый ежегодный рейтинг миллиардеров: первое место в нем, как и годом ранее, занял основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло до $177 млрд c 113 млрд. На второе место попал Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX: его активы оцениваются в $151 млрд, за год его состояние выросло примерно в шесть раз, с $24,6 млрд. Третью строчку замыкает Вернар Арно, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy — его состояние оценивается в $150 млрд.

Среди российских миллиардеров лидирует Алексей Мордашов, основной владелец «Северстали», «Севергрупп» и совладелец ряда других активов — $29,7 млрд. Второе место у Владимира Потанина, гендиректора «Норникеля», третье — у Владимира Лисина, НЛМК.

В топ-10 российских миллиардеров впервые вошел основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: если в 2020 г. его состояние оценивалось в $3,4 млрд, то сейчас — уже в $17,2 млрд. При этом Forbes относит Дурова не к России, а к Объединенным Арабским Эмиратам, где он работает. 

В 13 раз выросла также оценка состояния основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук — по версии Forbes, с $1 млрд до $13 млрд.

«Мы не тешим себя иллюзиями». Wildberries намерен создать свой финтех-проект

Автор: Андрей Пермяков
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