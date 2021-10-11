Еще четыре ТЦ. В Екатеринбурге к 2024 г. откроются новые площади для торговли и досуга

В городе в ближайшие два года планируется сдать в эксплуатацию новую очередь «МЕГИ», «золотой» ТЦ-автовокзал, МФК с товарами для охоты и рыбалки и торговый центр по проекту известного японца.

В Екатеринбурге продолжает расти число торговых центров. В ближайшие два года в городе начнут работать еще четыре крупных ТЦ, пока в городе 45 таких площадок.

Планируется ввод второй очереди «МЕГИ», ТЦ «Золотой» на Ботанике, объекта в квартале «Екатеринбург-Сити», а также ТЦ «Боевой» в районе 11-го километра Кольцовского тракта.

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга рассказали, что с открытием второй очереди общая площадь «МЕГИ» увеличится на 30% — до 160 тысяч кв. метров. Согласно проекту, на первом этапе построят новую часть ТЦ со стороны Объездной дороги, на втором — реконструируют существующие площади в районе гипермаркета OBI. Объект планируют сдать через год, к осени 2022 г.

В 2023 г., в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга, в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездной дороги откроется региональный транспортно-пересадочный узел с интегрированным автовокзалом, станцией метро и торговым центром «Золотой». Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тыс. кв. м., торговая площадь будет равна 147 тыс. кв. м.

Уникальной особенностью ТЦ станет гигантский — 120 метров в длину —медиафасад здания, который будет выполнен из сложного гнутого стекла, которое будет выглядеть, «словно жидкое золото вытекло из кастрюли».

Также в 2023 г. планируется запустить четырехэтажный ТЦ на Маршала Жукова, проект которого еще в 2007 г. разработал японский архитектор Кисё Курокава. Торговый центр, согласно проекту, разместиться в четырехэтажной стилобатной части объекта. Далее на стилобате панируется возвести две высотки в 28 и 29 этажей с апартаментами.

До 2024 г. в районе пересечения ЕКАДа и Кольцовского тракта планируется ввести в эксплуатацию МФК «Боевой», который будет специализироваться на товарах для охоты и рыбалки. Объект будет представлять собой пятиэтажное многофункциональное здание, в состав которого входят торгово-выставочная и складская части, двухэтажная наземная автостоянка, встроенный шестиэтажный административно-бытовой блок с офисными и общественными помещениями. Площадь составит 32 тыс. кв.м.

Напомним, минувшим летом в Екатеринбурге на Уралмаше открылся новый огромный ТЦ, Veer Mall. По площади его обгоняет только «Гринвич». Вложения в торговый центр составили 10 млрд руб., бенефециаром проекта был Андрей Козицын, реализовали проект в партнерстве с «Газпромбанком».