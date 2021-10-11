ГЛК «Гора Теплая» вновь продают, но сезон обещают начать в любом случае

За последние пять лет это третья попытка продажи горнолыжного комплекса. В 2019-м его оценивали в 30 млн руб., сейчас цена снижена почти на треть.

Горнолыжный комплекс «Гора Теплая» выставлен на продажу. Объявление появилось на портале недвижимости №1, ГЛК продают за 22,5 млн руб., в сделку войдут четыре трассы для катания на сноуборде и лыжах, тюбинговая трасса, три комплекса строений, в которых работают два кафе и два банкетных зала, пункт проката со 150 комплектами оборудования, детская комната.

Кроме того, на территории горнолыжного комплекса под Первоуральском работают беседки с мангальной зоной, есть парковка на 400 автомобилей. Земля находится в аренде, в 2020-м году на курорте был проведен ремонт.

Отработан и передается также очень значимый канал быстрого привлечения посетителей на гору, который отработал себя на 300% в прошлом сезоне. Твердая доходность бизнеса 38% в год. Продажа по не связанным с бизнесом обстоятельствам, — сказано в объявлении.

Сотрудница администрации «Горы Теплой» рассказала JustMedia.ru, что ГЛК будет открыт к новому сезону в любом случае, независимо от того, будет комплекс продан или нет.

«Когда мы откроемся на катание, точно сказать не могу, дата еще не определена. Насколько знаю, уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями. Возможно, что новый сезон начнем с новыми собственниками», — отметила собеседница информагентства.

ГЛК «Гора Теплая» уже был выставлен на продажу в 2019 г. Тогда его оценивали в 30 млн руб., также его пытались продать в 2016 г.

В начале 2021 г. DK.RU писал, что в развитии туркластера «Гора Белая» будет участвовать «Ростелеком». Напомним, на начальном этапе развития туристско-рекреационного кластера планировалось всю реконструкцию действующей инфраструктуры горнолыжного курорта произвести за счет государственных инвестиций. В 2020 г. в условиях ограничения бюджетного финансирования управляющая компания сконцентрировалась на привлечении в проект инвесторов и на применении механизма ГЧП. В периметре концессии: канатные дороги (4 новых и 4 реконструируемых), 37 новых трасс, инженерная инфраструктура, 14 летних объектов (зиплайн, веревочный парк, родельбан и пр.), обзорная площадка на вершине горы, обустроенные тропы.