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«Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП

«Ростелеком» планирует участвовать в развитии туркластера «Гора Белая» на условиях ГЧП
Иллюстрация: пресс-служба ГЛК «Гора Белая»

«Ростелеком» готов интегрироваться в проект с информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктурой. Для принятия окончательного решения необходимо заключение госэкспертизы.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Инфраструктуру горнолыжного курорта «Гора Белая» планируется построить с привлечением частных инвестиций. Свои намерения об участии в реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) и необходимость начала совместного структурирования проекта официально выразила компания «Ростелеком», сообщили DK.RU в ГЛК «Гора Белая».

Ранее письмом в адрес правительства Свердловской области возможность своего участия в развитии туристического кластера (а именно — в реконструкции и строительстве горнолыжного курорта) на основе концессионного соглашения подтвердило дочернее предприятие корпорации «Ростех» — компания «РТ-Развития бизнеса», в консорциуме с «Бартолет Машиненбау АГ».

Ожидается, что каждый из инвесторов реализует свои профильные компетенции. Так, «Ростелеком» готов интегрироваться в проект с информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктурой. Речь идет об оснащении курорта и его объектов, в том числе трасс, системами снегогенерации, инженерных объектов — системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, подсчета посетителей, мониторинга уровня снега, а также системой организации широкополосного доступа в интернет, бронирования и др.

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Как подчеркнули в ГЛК, компанией «Ростелеком» и кластером «Гора Белая» уже ведется совместная предварительная проработка проекта. Для принятия окончательного решения об участии необходимо завершение работ по проектированию объектов, входящих в состав проекта, и получение подтвержденной государственной экспертизой информации об объеме инвестиций.

Концессионные соглашения с участием государства и коммерческих организаций, безусловно, хорошее подспорье для реализации комплексных инфраструктурных проектов. Такое сотрудничество позволит создавать действительно привлекательные туристические объекты, оснащенные в том числе цифровыми решениями мирового уровня, — комментирует Никита Жильцов, заместитель директора екатеринбургского филиала — директор по прикладным проектам ПАО «Ростелеком».

Напомним, на начальном этапе развития туристско-рекреационного кластера планировалось всю реконструкцию действующей инфраструктуры горнолыжного курорта произвести за счет государственных инвестиций. В 2020 г. в условиях ограничения бюджетного финансирования управляющая компания сконцентрировалась на привлечении в проект инвесторов и на применении механизма ГЧП. В периметре концессии: канатные дороги (4 новых и 4 реконструируемых), 37 новых трасс, инженерная инфраструктура, 14 летних объектов (зиплайн, веревочный парк, родельбан и пр.), обзорная площадка на вершине горы, обустроенные тропы.

Ранее DK.RU сообщал о том, что Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) создает специальную комиссию по вопросам ГЧП.

Автор: Андрей Широков
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