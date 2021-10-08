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На берегу Городского пруда открылся самый большой в Екатеринбурге грузинский ресторан

На берегу Городского пруда открылся самый большой в Екатеринбурге грузинский ресторан
Иллюстрация: «Center — Рестораны Кирилла Шлаена»

Новое заведение расположено в историческом здании Симановской мельницы в «Макаровском квартале». «Большой грузинский» — первый из трех ресторанов, которые появятся здесь до конца 2021 г.

#РЕСТОРАНЫ#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Концепцию ресторанного кластера в комплексе зданий Симановской мельницы разработала компания «Center — Рестораны Кирилла Шлаена», она же стала коммерческим арендатором комплекса. 

«Большой грузинский» стал первым из трех заведений, которые будут открыты в Симановской мельнице. Ресторан занимает два этажа, имеет летнюю веранду с видом на реку Исеть, а также большую всепогодную веранду-оранжерею.

Интерьер «Большого грузинского»Интерьер «Большого грузинского»

В новом заведении 250 посадочных мест, что делает «Большой грузинский» крупнейшим рестораном Екатеринбурга и, возможно, крупнейшим грузинским рестораном в России, — прокомментировали в компании «Center».

В меню представлены вина и блюда грузинской кухни, которые будет готовить международная команда поваров, включая специалистов из Грузии и Армении, во главе с шеф-поваром Иваном Орловом. По словам рестораторов, при подборе продукции акцент сделан на мясо местных хозяйств и отборные овощи.

Цены — традиционные для грузинских ресторанов, только вино до конца 2021 года доступнее на 15%, — рассказали владельцы нового ресторана.

Вложения в заведение оцениваются в сумму более чем 50 млн руб., однако это не окончательные цифры, поскольку проект находится в стадии активной реализации.

Напомним, Симановская мельница, где открылся «Большой грузинский», имеет статус памятника архитектуры. Реставрацией объекта занималась компания «УГМК-Застройщик». Мельница входит в жилой комплекс «Макаровский квартал». На территории ЖК находится еще один исторический памятник — лаборатория мукомольного завода. 

Оба объекта реконструированы с сохранением исторического облика и включены в инфраструктуру ЖК. В здании мельницы расположен ресторанный кластер и жилой лофт, а здание лаборатории приспособлено под центр детского развития. Мельницу построил купец Илья Симанов в начале XX века, затем ее приобрели и сделали одним из лучших зерноперерабатывающих предприятий страны братья Макаровы, поэтому название ЖК — «Макаровский», — рассказывал DК.RU глава «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Отметим, в «Макаровском» уже работает винотека «Байки Бар», в которой помимо вин,  также представлены свежие молочные продукты местного производства, появился «Большой грузинский», а до конца года откроются еще четыре с разными концепциями. Два из них запустит «Center — Рестораны Кирилла Шлаена» в правом крыле Симановоской мельницы, сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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