«Одна из составляющих счастья — комфорт». Как УГМК-Застройщик создает жилую экосистему

«Важно, что мы сделали экосистему стандартом девелопмента. Какой бы проект УГМК-Застройщик вы ни рассматривали, в нем есть большой фитнес-центр, супермаркет, аптека. То, что называется must have».

DK.RU продолжает серию публикаций в рамках спецпроекта «УГМК строит стандарты жизни». Вместе с «УГМК-Застройщик» мы рассказываем о стандартах девелопмента, применяемых компанией к проектированию и строительству жилых комплексов. Ранее в интервью DK.RU генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин рассказал, по каким критериям компания выбирает локации для объектов и как влияет на развитие города. Сегодня — о том, как застройщик создает жилую экосистему.

Экосистемы в девелопменте

Мода на экосистемы пришла из рынка цифровых услуг и банкинга. Суть этого явления заключается в том, что клиент может получить в одном месте практически все необходимые для жизни услуги. «УГМК-Застройщик» создает свои проекты по тому же принципу: резиденты жилых комплексов автоматически становятся пользователями богатой инфраструктуры ЖК.

Наиболее универсальное и простое определение экосистемы дал президент «Сбербанка» Герман Греф. По его словам, это система оказания широкого спектра услуг, сформированная компанией вокруг ее потребителя — самостоятельно или через сеть партнеров. Мы к этой идее пришли несколько лет назад, когда проектировали наши ключевые объекты — ЖК «Макаровский», «Нагорный», «Изумрудный бор» и другие. Тогда мы продумывали, как обеспечить будущим резидентам счастливую жизнь. Счастье — это состояние, которое достигается за счет множества факторов. Один из которых — комфорт. Мы живем в мегаполисе, каждый день взаимодействуем с большим количеством людей, пропускаем через себя огромные потоки информации, тратим время на перемещения. На этом фоне возникает острое желание иметь свой островок спокойствия, где все необходимое для жизни располагается в шаге от квартиры. В этом смысл экосистемы, — говорит Евгений Мордовин.

Взаимодополняющая инфраструктура

Жилая экосистема каждого проекта «УГМК-Застройщик» представляет собой некое мультиформатное пространство, где человек может легко и быстро решить множество повседневных задач: позаниматься фитнесом, поплавать в бассейне, купить продукты, отвести ребенка в детский сад, проверить здоровье, поужинать в ресторане.

Важно, что мы сделали экосистему стандартом девелопмента. Так компания заранее отвечает на многие вопросы покупателя. Мы говорим потенциальному клиенту: «Какой бы проект «УГМК-Застройщик» вы ни рассматривали, в любом случае в нем есть большой фитнес-центр с бассейном, супермаркет, кафе, ресторан, аптека, медицинский и детский центр». То, что называется must have, — продолжает Евгений Мордовин. — При создании жилой экосистемы мы придерживаемся правил. Во-первых, вся необходимая инфраструктура сразу закладывается в проект ЖК. Если у нас по проекту есть фитнес-центр с бассейном, мы строим помещение конкретно под него. Во-вторых, мы либо сами становимся оператором этого фитнес-центра, либо находим партнеров — лучших в своей сфере. Так резиденты получают услуги и сервисы только самого высокого качества.

Лидеры работают с лидерами

Жилая экосистема «УГМК-Застройщик» условно делится на два уровня. Первый — партнеры, предоставляющие услуги резидентам ЖК. Здесь компания следует принципу «лидер работает с лидером». Так, в ЖК «Макаровский» работает фитнес-центр знаменитого бренда World Class с бассейном — его площадь составляет почти 4 тыс. м2. В ЖК бизнес-класса «Нагорный» в следующем году откроется фитнес-клуб этого же бренда уже с двумя бассейнами — один для взрослых, второй — для детей. В самом высоком здании России (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) — Iset Tower, в начале следующего года запустится фитнес-клуб премиального бренда Encore Fitness с бассейном и SPA.

Фото: World Class в ЖК «Макаровский»

Фото: Encore Fitness в Iset Tower

Еще один пример — центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье», открывшийся в ЖК «Макаровский» в конце апреля 2021 г. Это уникальный для Урала проект, где собраны передовые технологии развития когнитивных способностей. Медицинский центр «УГМК-Здоровье» откроется и в жилом районе комфорт-класса «Изумрудный бор».

Фото: Центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье»

Отдельного упоминания заслуживает детский центр развития «Мир Открытий», расположенный также в «Макаровском», в реконструированном здании бывшей лаборатории Симановской мельницы. «Мир открытий» принес «Макаровскому» первое место в номинации «Лучший детский сад от застройщика» летнего федерального градостроительного конкурса новостроек — премии «ТОП ЖК-2021». В «Макаровском» есть еще и английский детский сад Sun School. Встроенный детский сад появится вскоре в ЖК «Нагорный». А в жилом районе «Изумрудный бор» откроется сразу пять муниципальных детских садов.

Фото: Детский центр развития «Мир Открытий»

С точки зрения гастрономического наполнения проекты УГМК-Застройщик тоже интересны: в «Макаровском» уже работает винотека «Байки Бар» с большим выбором свежих молочных продуктов местного производства, а до конца года откроются еще пять ресторанов с разными концепциями. ЖК «Нагорный» также получит ресторан в центральной секции. В «Изумрудном бору» открыты пиццерия Pizza con Amore и винотека. Рядом работает крупный торговый центр Veer Mall, в котором есть множество ресторанов, бутиков и супермаркет Spar.

Фото: ТЦ Veer Mall

Гастрономическое разнообразие доступно и резидентам Iset Tower. Местные рестораны — «Корова», The BARBARA, Breadway — уже успели полюбиться горожанам.

Фото: Ресторан Breadway

Фото: ресторан The BARBARA

Высокий сервис

Второй уровень экосистемы «УГМК-Застройщик» — сервисная инфраструктура. За нее отвечает управляющая компания «УГМК-Застройщик». Функционал УК — круглосуточно поддерживать чистоту и следить за безопасностью внутри каждого объекта и в прямом смысле исполнять желания резидентов.

Набор услуг управляющей компании, конечно, различается в различных сегментах жилья. В проектах бизнес-класса и выше резидент может воспользоваться круглосуточной консьерж-службой: заказать услугу «автоняни», сдать одежду в химчистку, заказать уборку квартиры и даже уход за домашним питомцем. В каждом доме есть хаусмастер — он помогает решать различные бытовые проблемы. Получается, что резидент чувствует заботу о себе в каждой мелочи, это тоже важная составляющая комфортной жизни, — добавляет Евгений Мордовин.

Мнение бизнеса

Предприниматели, разместившие бизнес на закрытой территории объектов «УГМК-Застройщик», уверены, что приняли правильное решение. Эксклюзивные продукты и услуги требуют размещения в эксклюзивных локациях.

Кирилл Шлаен, ресторатор:

«Аудитория «Макаровского» — это прекрасные гости. Они многое видели и пробовали, бывали в разных городах и странах. Они более притязательны, но в то же время открыты и доброжелательны. В общем, оттачивать навыки гостеприимства совместно с такими гостями-соседями каждый день, это честь и удовольствие. В скором времени в этом ЖК появятся три разных по концепции ресторана. В октябре мы открываем «Большой грузинский» — ресторан с неповторимой атмосферой, в котором можно познать все радости жизни. Второй ресторанный проект — семейный, третий — современное гастробистро. Это будут заметные рестораны. Благодаря их появлению горожане и гости Екатеринбурга смогут оказаться внутри восстановленного исторического здания Симановской мельницы».

Наталья Борова, директор по маркетингу клиники «УГМК-Здоровье»:

«УГМК-Застройщик и наша клиника заключили соглашение об открытии филиалов «УГМК-Здоровье» в ЖК «Макаровский» и ЖК «Изумрудный бор». Жилые комплексы девелопера отличают уникальная архитектура и дизайн, удобное местоположение и отличная инфраструктура. Открывая в них филиалы, наша клиника расширяет зону присутствия в Екатеринбурге и становится еще ближе к пациентам. Например, до отделения в «Изумрудном бору» удобно добираться не только из самого комплекса, но и с Уралмаша, Эльмаша и Верхней Пышмы. У резидентов есть возможность не выходя из двора посетить врача, сдать необходимые анализы, пройти медицинские процедуры и купить лекарства в аптеке «УГМК-Фарм».

Мария Евсеева, управляющая фитнес-клубом World Class «Макаровский»:

«Мы очень внимательно подходим к выбору дислокации будущих клубов. Инфраструктура объектов компании «УГМК-Застройщик» продумана до мелочей и отвечает высоким требованиям современного общества: резиденты жилых комплексов могут закрыть все свои потребности — от обучения до получения медицинских услуг — не выходя за пределы двора. Поэтому наше сотрудничество носит долгосрочный характер и распространяется не на один объект застройщика».

Алексей Романов, совладелец, генеральный директор сети Bright Fit:

«С «УГМК-Застройщик» мы стали партнерами потому, что эта компания с каждым годом делает Екатеринбург комфортнее для жителей, создает комфортные продуманные решения. Жилье делается с учетом максимальных потребительских запросов. У нас схожая концепция».

Ирина Кутьина, основатель сети клубов Encore Fitness:

«Encore — премиальный бренд, который всегда смотрит вперед, привнося в индустрию фитнеса новые разработки и прорывные решения. То же самое можно сказать и про Iset Tower. Это передовой, современный, многогранный проект. Мы хотим сделать его ещё лучше, открыв много возможностей для тренировок и релаксации как перед резидентами башни, так и перед её гостями. Такой тандем станет настоящим местом силы и притяжения успешных людей большого города. Современная инфраструктура, одно из самых выигрышных местоположений в городе, удобный заезд на территорию и собственный 4-уровневый подземный паркинг — важные факторы при выборе партнёра».

Ольга Кондратьева, директор детского центра развитий «Мир открытий» в ЖК «Макаровский»:

«Нам нравится, что застройщик уделяет большое внимание озеленению территории и безопасности. Безопасность сегодня — вопрос не просто актуальный, а приоритетный. Спокойствие родителей обеспечивается видеонаблюдением, ограниченным доступом для посторонних на территорию центра, отлаженной работой системы мониторинга. Родители спокойны, а дети счастливо проводят время в «Мире открытий».

Ольга Зайченко, основатель бьюти-семьи «Альтернатива»:

«Мы выбрали ЖК «Макаровский» из-за потрясающей локации. Давно засматривалась на это место — с историей, с чудесными видами, с гарантированно интересными и приятными соседями. Поэтому когда появилась мысль об открытии нового проекта, хотелось сделать его в необыкновенном, эффектном и удобном месте. И все сложилось. В элитной части ЖК «Макаровский», в доме из красного кирпича с видом на набережную в ближайшее время откроется наш пятый по счету салон. Надеемся удивить и порадовать гостей эстетикой выбранной локации. Также нравится качество строительства самого дома и отделки общих помещений и территории. Была наслышана об отличном сервисе со стороны управляющей компании, и в ходе ремонта на объекте действительно в этом убедилась — все вопросы решаются четко и максимально клиентоориентированно (не могу не отметить это как представитель сферы сервиса и обслуживания)».