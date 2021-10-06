Евросоюз расследует причины роста цен на газ и электроэнергию. Путин: «Это истерика!»

Цена фьючерса на природный газ впервые превысила $1400 за 1 тыс. м3. Пять стран ЕС забили тревогу и начали расследование. Пока энергокризис сильнее всего бьет по Китаю. Но достанется всему миру.

Пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ, пишет Секрет фирмы. Профильные министры государств выпустили совместное заявление. Оно содержит пять пунктов, которые посвящены анализу роста цен на газ и электроэнергию. В документе говорится, что европейским странам необходимо разработать общую концепцию ответных мер на случай резких скачков цен на энергоносители, а также изучить «функционирование европейского рынка газа, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны». Высокопоставленные чиновники призвали ЕС «разработать общие руководящие принципы по хранению газа, чтобы смягчить и сгладить рост цен».

Другие пункты заявления касаются электроэнергии. Министры указали на необходимость проведения реформы европейского рынка электроэнергии, чтобы увязать стоимость выработки электричества с его конечной ценой для потребителей.

Цель изменений — «диверсификация энергоснабжения [ЕС] и <...> снижение зависимости Европы от стран — экспортеров газа».

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назвал происходящее в Европе «истерикой», передает Lenta.ru.

Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль, — сказал Путин.

Во вторник, 5 октября, стало известно, что цена ноябрьского фьючерса газа на хабе TTF впервые превысила $1400, а затем достигла отметки в $1456 за тысячу кубометров. На фоне рекордных цен на топливо акции «Газпрома» достигли своего исторического максимума.

Из-за резко подорожавшего газа россиян уже предупредили о скачке цен — буквально на все. В Китае отключили электроэнергию как минимум в 17 провинциях, отвечающих за 66% ВВП страны. А значит, весь мир может столкнуться с перебоями поставок, поскольку китайская продукция составляет почти четверть от глобального экспорта.

Что происходит в Китае и как энергокризис скажется на мировой промышленности, читайте на DK.RU.