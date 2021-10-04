Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.10
72,92
84,63
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дефицит полимеров. Как энергокризис в Китае скажется на мировой промышленности

Дефицит полимеров. Как энергокризис в Китае скажется на мировой промышленности
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Проблемы начнутся еще до конца 2021 года. Уже сейчас крупнейшие нефтехимические заводы вынуждены останавливать производство из-за нехватки энергии, а впереди — зима и отопительный сезон.

#КРИЗИС#НОВОСТИ

Еще до конца года цены на полимеры из Китая вернуться к пиковым показателям весны. Всему виной крупнейший дефицит электроэнергии, влияние которого вскоре скажется на отдельных отраслях мировой промышленности. Приостановка работы крупнейших нефтехимических предприятий в КНР на фоне дефицита электроэнергии уже привела к росту цен на основные полимеры на 10%. Дефицит усугубляется повышением цен на сырье. Эти факторы, по мнению экспертов, до конца года приведут к дальнейшему росту стоимости продукта.

На конец сентября почти две трети китайских провинций испытывают проблемы с энергоснабжением как в промышленном секторе, так и на уровне домохозяйств, сообщает Коммерсант со ссылкой на ЦЭП Газпромбанка. Ограничения подачи электроэнергии на промышленные предприятия в рамках программы повышения энергоэффективности привели к полной остановке или сокращению производства продукции крупнотоннажной химии. В начале осени 2021 года производственные потери местных полипропиленовых заводов составили более 287 тыс. тонн, а полиэтиленовых — около 235 тыс. тонн.

Крупный углехимический завод по выпуску полипропилена в провинции Шэньси вынужден был приостановить производство из-за нехватки угля и ограничений в энергопотреблении. По оценкам Platts, на него приходится 20-25% производства полипропилена в Китае. В китайской промышленности все еще высока доля угля не только в качестве энергоносителя (около 50% энергоснабжения страны), но и в качестве сырья для промышленной химии. В результате энергокризиса пострадали больше всего именно химики, использующие уголь в качестве сырья.

Уменьшение предложения вызвало рост цен на полимеры на $100-150 за тонну за последние три недели. Национальное статистическое бюро Китая сообщает, что на фоне роста экономики прибыль химической индустрии КНР выросла на 145% за январь-август 2021 года. Пока такие уровни ниже пиковых значений весны, когда стоимость полиэтилена в Европе доходила до $2 тыс. за тонну, но, по оценкам участников рынка, ситуация может повториться, поскольку ситуация с энергообеспечением будет усугубляться вместе с началом зимы и отопительного сезона.

Вице-президент по глобальному развитию бизнеса Argus Мухамед Фадиль считает, что ситуация уже отразилась на форвардном и спотовом рынках. Он отмечает, что в начале года китайские компании перешли к активному экспорту полипропилена в Юго-Восточную и Южную Азию. Но отключение электроэнергии может в краткосрочной перспективе замедлить экспорт, поскольку производители переориентируют поставки для удовлетворения спроса местных потребителей. Если это произойдет, ближневосточные и российские производители полимеров получат возможность восполнить дефицит поставок в Азию, перенаправив их с европейского и турецкого рынков, говорит эксперт.

Читайте на DK.RU: Крупнейший застройщик Китая на грани банкротства. Как его крах отразится на экономике мира

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дефицит полимеров. Как энергокризис в Китае скажется на мировой промышленностиДефицит полимеров. Как энергокризис в Китае скажется на мировой промышленности
  • Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионовРоспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионов
  • «Все дело в том, кого вы хотите вырастить: удобного лакея или думающего, смелого человека»«Все дело в том, кого вы хотите вырастить: удобного лакея или думающего, смелого человека»
  • В Черногрии задержали экс-владельца «Черкизона» Тельмана ИсмаиловаВ Черногрии задержали экс-владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.