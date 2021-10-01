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Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на бирже $1 млрд

Владелец сети «Красное & Белое» планирует привлечь на бирже $1 млрд
Иллюстрация: retail.ru

Акции компании, владеющей самыми быстрорастущими алкогольными ритейлерами в России, скоро будут доступны на бирже. В свободном обращении может оказаться до 30% акций Mercury Retail Group.

#РИТЕЙЛ#БИРЖА#НОВОСТИ

Mercury Retail Group, владеющая алкогольными ритейлерами «Красное & Белое» и «Бристоль», планирует провести IPO на Московской бирже в ближайшие три месяца. В ходе первичного публичного размещения компания планирует привлечь более $1 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на три источника на финансовом рынке. Для организации сделки были привлечены Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, VTB Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital.

В Mercury Retail Group появившуюся информацию не комментируют.

О том, что сеть «Красное & Белое» может выйти на биржу, стало известно в июле 2021 года. Как сообщал «Коммерсантъ», размер IPO может составить 15-20% акций компании с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25-30% акций ритейлера

Напомним, в 2019 году владельцы «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с владельцем «Красное & Белое» Сергеем Студенниковым объединить свои активы. В результате образовалась Mercury Retail Group. В ноябре 2018-го алкогольный ретейлер попал в рейтинг самых быстрорастущих компаний России по версии РБК.

Сети «Красное & Белое» и «Бристоль» отвечают за нишевые продажи алкоголя и сопутствующих товаров, среди которых продукты и табак. Выручка «Красное & Белое» в 2020 году выросла более чем на 25%, составив 490 млрд рублей. Выручка «Бристоль» в прошлом году так же выросла на четверть, до 136,4 млрд. рублей. Магазины работали примерно в два раза прибыльнее, чем крупнейшие продуктовые ритейлеры России. В 1-м полугодии этого года на «Красное & Белое» и «Бристоль» пришлось более половины выручки российских алкогольных ритейлеров — 330 млрд руб.

Среди других российских компаний, которые готовятся разместить акции на бирже в этом году, — IT-интегратор Softline и каршеринг «Делимобиль».

В рейтинге InfoLine по итогам 1 полугодия 2021 года Mercury Retail Group среди всех российских ритейлеров заняла третье место по объему выручки. На первом — X5 GroupПятерочка», «Перекресток» и др.), на втором — «Магнит». Четвертое и пятое место заняли «Лента» и «Светофор» соответственно, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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