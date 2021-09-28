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Чайная с пуэром, заваренным в ведре. В Екатеринбурге открывается новое заведение

Чайная с пуэром, заваренным в ведре. В Екатеринбурге открывается новое заведение
Иллюстрация: pixabay.com

В ресторане «Китай Китай» будет работать чайная, которая предложит гостям не только традиционную церемонию, но и более авангардные способы заваривания и потребления популярного напитка.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В китайском ресторане Екатеринбурга открывается новая чайная. Проект запускает Нодарий Диакон (Диаконашвивли) вместе с братом Глебом, в заведении можно будет попасть на классическую китайскую церемонию, а также попробовать чай за барной стойкой или темный пуэр, заваренный в ведре. Чайная будет работать на площадке заведения «Китай Китай» в Театральном переулке.

Об особенностях чайных церемоний и готовящегося проекта Нодарий Диакон рассказал JustMedia. DK.RU выбрал из материала главное.

Про чай и чаепитие

— Чайная культура очень разнообразна, и любой человек сможет найти для себя в чае что-то свое. Кто-то пьет чай с гастрономической точки зрения, кто-то увлекается продажей, делая неплохой бизнес, кто-то собирает коллекции дорогостоящих чаев и предметов для чайной церемонии, кто-то познает особенности своего внутреннего мира через чай, кто-то находит единомышленников и друзей за чайной доской, кто-то прокачивает стили заваривания чая, развивая новые методы, кто-то досконально изучает воздействие конкретных видов чая на организм человека.  Этот список можно продолжать бесконечно, суть в том, что каждый через чай может проявить свою индивидуальность, найти что-то, что ближе всего по душе.

Можно заварить и дома, домашние чаепития в одиночестве — это хорошая практика, я делаю ее каждый день утром. Но в чайную мы ходим, чтобы пообщаться с другими людьми, ведь всегда есть что обсудить, а минуты совместного молчания воспринимаются не как неловкие, а скорее как уместные. Чай — социальный продукт сближения: выпил пару чашек, и разговор пошел уже в другое русло.

Про то, что «уже было»

— Смело могу выделить нашу выставку в Доме Маклецкого, там три недели подряд шли массовые чаепития, а в «Ночь Музеев», мне кажется, количество гостей было больше сотни. Также были варки ведра в клубе «Куб», они мне тоже запомнились своим экспериментальным форматом. Плюс мне довелось выступить с ведром на дне рождении компании банка «Точка» — это было самое масштабное мероприятие.

Про новую чайную

—  Это уже четвертый мой проект. Открытие планируется в начале октября, более точную дату пока не буду анонсировать. Коллаборация с китайской кухней «Китай Китай» — формат для нас новый. В этот раз я открываю чайную не один, а с командой ребят. У нас штат из четырех человек, мой брат занял должность управляющего, а мы с девочками — чайные мастера, завариваем, подаем чай, проводим чайную церемонию.

Галя была постоянным гостем в моей первой чайной, с того времени она заваривает чай каждый день и пару раз проводила свои встречи, для нее это будет первый опыт работы в чайной, мы часто тусуемся вместе и поэтому я пригласил ее в команду. Надя недавно переехала к нам из Тюмени, где проработала больше года в чайном клубе «Мой чай», она давно в теме, у нее мощные учителя и свой характерный стиль заваривания. Уверен, она покорит сердца наших жителей своей жгучей энергией. Глеб пьет чай с двенадцатилетнего возраста, его насмотренность и опыт колоссальны, плюс он умеет грамотно считать деньги, поэтому роль главного в чайной я с удовольствием уступаю ему. 

Пока что у нас три основных направления.  Это чайная церемония с мастером за баром: для нее будет четыре посадочных места. За баром будет представлена вся линейка чаев, некоторые можно будет попробовать только здесь. Второй вариант — это классический, традиционный метод пролива через гайвань или чайник, плюс специально оборудованная зона для варки, варить будем в химических колбах. И третий вариант — это подача чая в кружках, для гостей, которые пришли поесть. 

Мне кажется, что этот формат зайдет, и просто на кружки тоже будут приходить — по сути, это альтернатива привычным чайникам в других заведениях, тут каждый за столом сможет выбрать чай индивидуально для себя, а мы поможем с выбором и дольем кипятка. Пока что для кружек у нас подготовлено шесть видов чая. Также все, что у нас попробовали, можно будет купить. Возможно, еще будет чай на вынос, над этим форматом мы пока думаем.

Напомним, на прошедшей неделе стало известно, что сразу 35 ресторанов Екатеринбурга включены в шорт-лист премии Wheretoeat. Это:

В список попали:

  • The BARBARA
  • BREADWAY
  • «Агонь BBQ Ratskeller»
  • «Барборис»
  • «Био Шмио»
  • «Бюро находок»
  • «Гады, крабы и вино»
  • «Гастроли»
  • «Горожане»
  • «Дружба»
  • «Зверобой»
  • «Итальянцы»
  • «Леонардо дай пиццы»
  • «Паштет»
  • «Сойка»
  • «Стейк-Хаус»
  • «Сыроварня»
  • «Троекуров»
  • «Угли»
  • «Хмели Сунели»
  • «ЧаЩа»
  • Carbonara
  • Cibo
  • Dong Po
  • Double Grill & Bar
  • ENGELS
  • Gavi
  • Izakaya
  • Kitchen
  • Metis
  • Momo
  • Norra Rök
  • Pinzeria by Bontempi
  • Sekta
  • Si
Автор: Александра Клименко
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