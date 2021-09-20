Эксперты включили 35 ресторанов Екатеринбурга в шорт-лист премии Wheretoeat

Эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса отобрали в Уральском федеральном округе претендентов на получение независимой премии Wheretoeat-Урал.

Всего в списке 50 различных заведений, расположенных в УрФО, — рестораны, кафе, бары. Большая часть из них — 35 — находятся в Екатеринбурге.

В список попали:

The BARBARA

BREADWAY

«Агонь BBQ Ratskeller»

«Барборис»

«Био Шмио»

«Бюро находок»

«Гады, крабы и вино»

«Гастроли»

«Горожане»

«Дружба»

«Зверобой»

«Итальянцы»

«Леонардо дай пиццы»

«Паштет»

«Сойка»

«Стейк-Хаус»

«Сыроварня»

«Троекуров»

«Угли»

«Хмели Сунели»

«ЧаЩа»

Carbonara

Cibo

Dong Po

Double Grill & Bar

ENGELS

Gavi

Izakaya

Kitchen

Metis

Momo

Norra Rök

Pinzeria by Bontempi

Sekta

Si

28 сентября подведут итоги регионального этапа.

Напомним, независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Списки претендентов формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Победителей сначала определяют по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Юг России, Татарстан и Урал. Затем эксперты выявляют лучших из лучших. Так, в начале 2021 г. эксперты включили два екатеринбургских ресторана в число лучших в России. Как рассказывал DK.RU, премии удостоились MOMO pan asian kitchen Олега Флеганова (36 место) и ресторан «Гастроли», который открыли Валентин Кузякин и Сергей Ременник (49 место рейтинга). В сотню лучших заведений также вошли винный бар Sektа Кирилла Шлаена, ресторан KITCHEN Николы Павловича, ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных и бистро «Горожане».

Добавим, что лучших рестораторов Екатеринбурга определяют и в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Звание «Ресторатор года» присуждалось уже трижды: в 2016 г. его обладателем стал ресторатор Олег Ананьев, в 2017 г. — Валентин Кузякин, владелец заведений «Гастроли» и «Гады, крабы и вино», в 2018-м — Татьяна Заводовская, основатель кафе «Мы есть». В 2020 г. представители ресторанного рынка оценивались в рамках номинации «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис». А в рамках проекта ТОП-40: главные люди Урала 20/20 эксперты отметили ресторатора, совладельца холдинга «Малиновка групп» Павла Берестовского.