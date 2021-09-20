Эксперты включили 35 ресторанов Екатеринбурга в шорт-лист премии Wheretoeat
Эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса отобрали в Уральском федеральном округе претендентов на получение независимой премии Wheretoeat-Урал.
Всего в списке 50 различных заведений, расположенных в УрФО, — рестораны, кафе, бары. Большая часть из них — 35 — находятся в Екатеринбурге.
В список попали:
- The BARBARA
- BREADWAY
- «Агонь BBQ Ratskeller»
- «Барборис»
- «Био Шмио»
- «Бюро находок»
- «Гады, крабы и вино»
- «Гастроли»
- «Горожане»
- «Дружба»
- «Зверобой»
- «Итальянцы»
- «Леонардо дай пиццы»
- «Паштет»
- «Сойка»
- «Стейк-Хаус»
- «Сыроварня»
- «Троекуров»
- «Угли»
- «Хмели Сунели»
- «ЧаЩа»
- Carbonara
- Cibo
- Dong Po
- Double Grill & Bar
- ENGELS
- Gavi
- Izakaya
- Kitchen
- Metis
- Momo
- Norra Rök
- Pinzeria by Bontempi
- Sekta
- Si
28 сентября подведут итоги регионального этапа.
Напомним, независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Списки претендентов формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.
Победителей сначала определяют по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Юг России, Татарстан и Урал. Затем эксперты выявляют лучших из лучших. Так, в начале 2021 г. эксперты включили два екатеринбургских ресторана в число лучших в России. Как рассказывал DK.RU, премии удостоились MOMO pan asian kitchen Олега Флеганова (36 место) и ресторан «Гастроли», который открыли Валентин Кузякин и Сергей Ременник (49 место рейтинга). В сотню лучших заведений также вошли винный бар Sektа Кирилла Шлаена, ресторан KITCHEN Николы Павловича, ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных и бистро «Горожане».
Добавим, что лучших рестораторов Екатеринбурга определяют и в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Звание «Ресторатор года» присуждалось уже трижды: в 2016 г. его обладателем стал ресторатор Олег Ананьев, в 2017 г. — Валентин Кузякин, владелец заведений «Гастроли» и «Гады, крабы и вино», в 2018-м — Татьяна Заводовская, основатель кафе «Мы есть». В 2020 г. представители ресторанного рынка оценивались в рамках номинации «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис». А в рамках проекта ТОП-40: главные люди Урала 20/20 эксперты отметили ресторатора, совладельца холдинга «Малиновка групп» Павла Берестовского.