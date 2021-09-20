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Эксперты включили 35 ресторанов Екатеринбурга в шорт-лист премии Wheretoeat

Эксперты включили 35 ресторанов Екатеринбурга в шорт-лист премии Wheretoeat
Иллюстрация: ural.wheretoeat.ru

Эксперты ресторанного, гостиничного и винного бизнеса отобрали в Уральском федеральном округе претендентов на получение независимой премии Wheretoeat-Урал.

#ПРИЗНАНИЕ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Всего в списке 50 различных заведений, расположенных в УрФО, — рестораны, кафе, бары. Большая часть из них — 35 — находятся в Екатеринбурге.

В список попали:

  • The BARBARA
  • BREADWAY
  • «Агонь BBQ Ratskeller»
  • «Барборис»
  • «Био Шмио»
  • «Бюро находок»
  • «Гады, крабы и вино»
  • «Гастроли»
  • «Горожане»
  • «Дружба»
  • «Зверобой»
  • «Итальянцы»
  • «Леонардо дай пиццы»
  • «Паштет»
  • «Сойка»
  • «Стейк-Хаус»
  • «Сыроварня»
  • «Троекуров»
  • «Угли»
  • «Хмели Сунели»
  • «ЧаЩа»
  • Carbonara
  • Cibo
  • Dong Po
  • Double Grill & Bar
  • ENGELS
  • Gavi
  • Izakaya
  • Kitchen
  • Metis
  • Momo
  • Norra Rök
  • Pinzeria by Bontempi
  • Sekta
  • Si

28 сентября подведут итоги регионального этапа.

Напомним, независимая ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 г. Ассоциацией российских гастрономических журналистов. Списки претендентов формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Победителей сначала определяют по регионам: Москва, Санкт-Петербург, Юг России, Татарстан и Урал. Затем эксперты выявляют лучших из лучших. Так, в начале 2021 г. эксперты включили два екатеринбургских ресторана в число лучших в России. Как рассказывал DK.RU, премии удостоились MOMO pan asian kitchen Олега Флеганова (36 место) и ресторан «Гастроли», который открыли Валентин Кузякин и Сергей Ременник (49 место рейтинга). В сотню лучших заведений также вошли винный бар Sektа Кирилла Шлаена, ресторан KITCHEN Николы Павловича, ресторан Cibo братьев Вадима и Ярослава Борисихиных и бистро «Горожане».

Добавим, что лучших рестораторов Екатеринбурга определяют и в рамках премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал». Звание «Ресторатор года» присуждалось уже трижды: в 2016 г. его обладателем стал ресторатор Олег Ананьев, в 2017 г. — Валентин Кузякин, владелец заведений «Гастроли» и «Гады, крабы и вино», в 2018-м — Татьяна Заводовская, основатель кафе «Мы есть». В 2020 г. представители ресторанного рынка оценивались в рамках номинации «Трансформация бизнеса. Услуги и сервис». А в рамках проекта ТОП-40: главные люди Урала 20/20 эксперты отметили ресторатора, совладельца холдинга «Малиновка групп» Павла Берестовского.

Автор: Инна Вейн
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