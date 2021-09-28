Мишустин распорядился установить «Яндекс» на все продаваемые в России гаджеты

С 1 января 2022 года «Яндекс» станет поисковиком по умолчанию. В перечень обязательного для предустановки софта попали и другие продукты компании. А также приложение «Мой офис» и антивирус Kaspersky.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении «Яндекса» поисковиком по умолчанию на продаваемых в стране гаджетах с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации:

Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», странами происхождения которой являются РФ или другие страны-государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек, по умолчанию.

Помимо этого, с 2022 г. станут обязательными для предустановки на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security. В качестве обязательного офисного ПО будет использовано приложение «Мой офис».

С 1 июля в России начал действовать механизм, обеспечивающий покупателям новых смартфонов, планшетов и компьютеров возможность выбора поисковой системы по умолчанию, напоминают Ведомости. Он вводился в рамках закона о предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV с 1 апреля 2021 г.

Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. Согласно подзаконным актам к нему, софт из стран Евразийского экономического союза должен устанавливаться на все смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также Smart TV, которые будут продаваться в России с 1 апреля 2021 г.

В списке приложений — браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и др. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройств (больше всего их на Android-смартфонах — 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и др.

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