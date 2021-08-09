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В России хотят запретить популярные мессенджеры Zoom и WhatsApp. Начнут с госслужащих

В России хотят запретить популярные мессенджеры Zoom и WhatsApp. Начнут с госслужащих
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Запрет затронет не только служащих госучреждений и госкомпаний, но и школьных учителей, а также врачей. Вместо этого комиссия по цифровому развитию готова предложить отечественную альтернативу.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Отменить зарубежные средства связи и довериться отечественному производителю предложила комиссия по цифровому развитию при российском правительстве. Еще 20 июля инициатива была одобрена, причем с конкретными сроками. Так, новые средства связи будут разработаны совместно с Минобразования и Минпросвещения и появятся уже к февралю 2022 г. Конкретных названий пока нет, но из имеющихся на рынке разработок речь может идти о системе «Сферум», разработанной «Ростелекомом» и Mail.ru Group. Зарегистрироваться в ней можно будет через сервис соцсети «ВКонтакте» VK Connect или через портал «Госуслуги», передает The Bell.

Нормативную базу для сотрудников госорганов и бюджетных организаций Минцифры подготовит к декабрю этого года. Пока в министерстве подчеркивают, что требования об использовании российского пакета приложений касаются только рабочего взаимодействия чиновников и бюджетников: «распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется». При этом отмечается, что «Ростех» уже убрал из рабочей переписки WhatsApp и Skype.

В число бюджетников, согласно новому проекту, вошли учителя и врачи. Разработаны рекомендации для учителей, согласно которым они должны общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

Отметим, в декабре 2020 г. Microsoft отказался продавать свой софт МГТУ им. Н. Э. Баумана, поскольку вуз попал под американские санкции за подготовку специалистов по вооружениям. Примеру Microsoft последовал американский сервис видеоконференций Zoom, который в апреле 2021 г. запретил своим дистрибьюторам сотрудничать с российскими госучреждениями и госкомпаниями.

Читайте на DK.RU: Ждет ли нас цифровое слабоумие из-за гаджетов — колонка психотерапевта Андрея Курпатова

Автор: Андрей Широков
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