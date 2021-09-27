«Бытовая психология дарит счастье, еще бы, ведь это про непризнание ответственности»

«Взрослый способен рефлексировать, но не зарываться. Анализировать, но не копаться. Что делает современная психология? Она раздает направо и налево оправдания, личность же тем временем застывает».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет на Facebook о том, чем грозит нам увлечение психологией:

— Сидел я как-то в коридоре поликлиники, листал свою карту. Мне ее дали, чтобы занес врачу. Пробегавший мимо человек в белом халате заругался на меня. Затопал ножками, закрутил руками в белом халате. Какой я, мол, непорядочный, что читаю карту. Я не имею права ее читать. Потому что я кто? Правильно — пациент, пацик. А карта для кого? Правильно — для доктора. Выхватил у меня карту и убежал, этот человек в белом халате. А я остался сидеть с отвалившейся челюстью и мыслями о погроме в поликлинике.

Сейчас, глядя на безумие, охватившее людей, я начинаю предполагать, что тот человек в белом халате был прав. Уж больно страшно наблюдать, как ближними овладела психология. Как каждый первый оперирует понятиями «паттерн», «самосознание», «биполярное расстройство», «гештальт», «отстройка» и тому подобное. Дикое количество курсов. Невероятная популяция экспертов. Чудовищная информационная волна. Вам кажется, что это — полезно? А вот я так уже не считаю. Почему? Давайте подумаем, давайте порассуждаем.

В чем отличие взрослого человека от не очень? Не хмурьте лоб, все просто. Взрослый понимает само понятие ответственности и в любой ситуации признает часть ответственности своей. Иными словами, он способен рефлексировать, но не зарываться. Анализировать, но не копаться. Это была вводная. Теперь посмотрите, что делает современная психология, не школа, а ширпотреб, бытовая психология. Она раздает направо и налево оправдания: с одной стороны призывает восторгаться и любить себя, с другой — объясняет все с точки зрения детских травм.

Я не знаю, что страшнее. Человек, который хамит, и потом с улыбкой говорит: «Это не я, это мама в детстве со мной неправильно коммуницировала». Или человек, который может с бухты-барахты тебя послать, потому что ты «нарушаешь его границы» и «ему с тобой некомфортно». Но я точно знаю, что и тот, и другой типажи не ведут внутреннюю работу и не растут. У них все хорошо, им выдали костыль. В чем проблема, спросите вы? Все же успешно, они в моменте стали счастливее.

Все так. Стали счастливее. Непризнание ответственности действительно делает многих счастливыми. И, одновременно, консервирует. Ответственность — это горючее для роста. Личность не растет без признания ответственности. Таким образом, жертва бытовой психологии застывает вне времени. Мимо проходят прекрасные люди. Идут целыми коллективами к мечте. А адепт бытовой психологии сидит в своей песочнице из комплексов с совочком эриксоновского гипноза и бормочет: «Гештальт! Расстановки! Рефрейминг!».

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