«Задумался: "Если не суечусь, чувствую себя плохим". Получил глобальную установку от мамы»

«Мне было интересно, что чувствуют люди, зарабатывающие миллион в день. Человек впахивает как проклятый. Он боится быть без дела. Получил глобальную установку от мамы: много учишься — я тебя люблю».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет на Facebook о подспудной мотивации миллионеров:

— Разговаривал с богатым человеком. Как по мне — богатым. Если ты устойчиво зарабатываешь $5 млн в год, то это же 365 млн рублей в год или, как вы понимаете, один млн рублей в день. Мне кажется, это до фига. И говорили мы о деньгах, разумеется. Мне было интересно, что чувствуют люди, зарабатывающие миллион в день. И что хотят, тоже было интересно. Какие у них мечты. Да, оговорюсь сразу: он не вор, не жучила, не бандит. Обычный предприниматель, бизнес которого обычно работает. Сам бизнес белый и пушистый. Ну это я так, на всякий случай.

Выяснились интересные вещи. Человек впахивает как проклятый. Лично я никогда не страдал недостатком загрузки, но он — это что-то феноменальное. Работает всю неделю, отдыхает два раза в году по неделе. Рабочий день с 8 до 22, расписан поминутно. То есть именно поминутно. Не фигура речи. У него есть 5-ти минутные созвоны, 15-ти минутные встречи и так далее.

Его расписание похоже на пазл, который складывается двумя помощниками. Это восхитительный пример тайм-менеджмента и фокусирования не задачах. Разумеется, любая аналитика по рабочему дню прилагается.

Я не удержался и задал вопрос «зачем». Как по мне, то можно же зарабатывать в 10 раз меньше и вджобывать хотя бы в три раза меньше. Семья же есть, в конце концов. Он интересно так ответил, что для него это — игра. То есть кто-то играет в Civilization, а кто-то — в бизнес. Деньги как таковые уже не интересны, интересен счет на табло. Я спросил, с кем он тогда соревнуется. Выяснилось, что исключительно с собой. Сможет ли он удвоить доход год к году? Получится ли у него продать тот бизнес? А запустить этот? Эндорфин и вот все это.

Не поверил я ему. Упертый я. Копнул глубже, пошел дальше. Ну что за соревнования с самим собой в 35 лет? Кто в это поверит? И рюмочка за рюмочкой выяснилось, что он боится быть без дела.

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Он боится оставаться сам с собой. Не знает, что с собой делать. Не имеет привычки, не имеет желания. Он все время занят делами, потому что так надо. «Кому надо?», — спросил я его. Он задумался. «Знаешь, если я не суечусь, я чувствую себя плохим». Когда-то, как выяснилось, мой товарищ получил глобальную установку от мамы: много учишься — я тебя люблю. Приносишь лучшие оценки в классе — я тебя люблю. И так далее.

И вот о чем я подумал: ведь нельзя сказать, что такая варварская установка плохо сработала. Успешный человек, большой бизнес, забитый график. И умный ведь, несомненно, и, знаете, такой, правильный. Новые деньги, это вам не беззалоговые аукционы. Может быть, так и надо? Раздавать любовь за оценки? Хороший же метод? За четверку погладить, за пятерку — поцеловать. Хорошие четвертные — пойти в парк вместе погулять. Удачно закрыл полгода — вместе поехать в отпуск. И да, разве не так у нас вся жизнь устроена? Это же еще, получается, подготовка к взрослому существованию? Верно? Или я где-то не прав?