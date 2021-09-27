«Банкрот, а покупает фешенебельное жилье». Как не потерять оставшееся при банкротстве

«В погоне за сиюминутной выгодой люди предпринимают попытки спрятать свои деньги и имущество, что влечет не только потерю этих средств, но значительные негативные последствия для банкрота».

Артем Комсюков, старший юрист, руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

— В сложившейся экономической ситуации все чаще в арбитражных судах возбуждаются производства о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в вопросах банкротства приравненных к физлицам.

В идеальной ситуации банкротство не является чем-то катастрофичным и негативным. Целью данного правового механизма является не только максимальное погашение всех долгов перед кредиторами, но и освобождение гражданина от обязательств, погасить которые он не может.

Однако подобная цель реализуется только в тех случаях, когда физлицо ведет себя добросовестно: не укрывает свои активы, не пытается установить фиктивную задолженность, не совершает сделок, направленных на причинение вреда кредиторам, сотрудничает с финансовым управляющим и судом.

В реальности же люди в погоне за сиюминутной выгодой предпринимают попытки сохранить или спрятать свои деньги и имущество, что влечет не только потерю этих средств, но значительное количество иных негативных последствий для банкрота.

Так, многие предприниматели и граждане, понимая, что скоро в их отношении будет возбуждено дело о банкротстве (или оно уже возбуждено), все свои денежные средства тратят на покупку какого-нибудь фешенебельного недвижимого имущества: квартир по 200-500 квадратных метров, коттеджей (роскошное жилье).

И действительно, подобный способ «спасения» своих активов был эффективен до недавнего времени. Поскольку Конституцией гарантировано право каждого человека на жилье, на единственное жилье, не находящееся в залоге или ипотеке, распространяется иммунитет от обращения взыскания на него. При этом не имело значения, что это за жилье — однокомнатная квартира в хрущевке или элитный пентхаус в Москва-сити.

Но в апреле 2021 г. ситуация изменилась. Конституционный суд постановил, что если кредиторы предоставляют банкроту иное пригодное жилье, соответствующее стандартам и нормам и находящееся в том же населенном пункте (замещающее жилье), то на единственное жилье банкрота (замещенное жилье) можно обратить взыскания.

После этого уже несколько замещенных объектов недвижимости были проданы с торгов, а банкротам предоставлено более скромное замещающее жилье. Так, в июне 2021 г. с торгов было продано единственное жилье банкрота-физлица — 5-комнатная квартира площадью 148 кв. м, взамен была представлена однокомнатная квартира площадью 32 кв. м.

Вместе с тем необходимо понимать, что если в ходе процедуры банкротства денежных средств для расчетов с кредиторами недостаточно, взыскание на роскошное жилье может быть обращено в любом случае, даже если гражданин уже много лет живет в нем.

То есть, если условный гражданин живет в центре города в квартире площадью 150 кв. м один, то при замещении его жилья ему передадут квартиру в спальном районе площадью 35-40 кв. м. Если банкрот живет не один, то к подобной норме площади нужно прибавить около 15 кв. м на каждого члена семьи, проживающего совместно с банкротом.

Особое внимание стоит обратить на то обстоятельство, что на единственное жилье, находящееся в залоге или ипотеке, в принципе не распространяется иммунитет. Такое жилье может быть реализовано для целей расчета с кредиторами без предоставления замещающего.

В Законе об ипотеке имеется прямое указание на то, что на единственное жилье в ипотеке иммунитет не распространяется. Сложившаяся судебная практика данное положение трактует расширенно и применяет к любым залоговым отношениям в отношении квартиры.

Также в своей практике часто сталкиваюсь с ситуациями, когда гражданин-банкрот переписывает транспорт, недвижимость на своих родственников (тестя, тещу, брата), оформляя это все договорами купли-продажи, денежные средства по которым фактически не передаются.

В ходе процедуры несостоятельности финансовый управляющий обязан запросить все сведения об имуществе банкрота в Регпалате, ГИБДД, Ростехнадзоре и иных структурах.

Следовательно, он в любом случае узнает о совершении подобных сделок, оспорить которые он обязан в силу прямого указания Закона о банкротстве.

Подобные недобросовестные сделки всегда признаются недействительными, а близкие родственники обязаны либо возвратить имущество банкроту, либо возместить его реальную рыночную стоимость (в случае невозможности возвратить имущество в натуре).

Также часто граждане просто прячут свое имущество, всячески уклоняются от его передачи финансовому управляющему, напрямую препятствуют его деятельности, представляют недостоверную информацию или поддельную документацию.

Любые подобные действия приведут к тому, что процедура банкротства завершится, но гражданин-банкрот не освободится от исполнения обязательств.

То есть физлицо остается со своими долгами и кредиторами.

В то же время, если банкрот ведет себя добросовестно, всего его действия направлены исключительно на погашение всех имеющихся у него обязательств, он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, но существующих в данный момент.

Тут уместна следующая аналогия: если болит горло, не стоит писать завещание. Нужно обратиться за помощью к врачу-специалисту и следовать его предписаниям в лечении. Также и в вопросах банкротства стоит прислушиваться к финансовому управляющему и выполнять его «предписания».

Выход есть всегда.

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