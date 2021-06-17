Шесть способов остаться без квартиры. Когда суд точно не примет вашу сторону

Даже если вы купили квартиру не в ипотеку и до этого в ней не были прописаны дети, лишиться жилья возможно. Это сразу несколько пунктов законов. О чем нужно знать?

Изъять квартиру у собственников можно по решению суда. Например, если сделку признают недействительной. Но остаться без недвижимости можно и по вине родственников, пишет «РБК Недвижимость».

Когда сделка может быть оспорена, а у собственника/покупателя изъята недвижимость

1. Обременения, аресты и банкротство

Если на момент продажи имущества в отношении его имелись судебные разбирательства, были наложены арест, обременение, инициирована процедура банкротства продавца.

Собственник может погрязнуть в судебных разбирательствах, если квартира, ставшая предметом спора, была приобретена им по заниженной цене, а продавец, в течение трех лет после этой сделки, был признан банкротом. Финансовый управляющий будет проверять сделки продавца квартиры, и если будет доказана сомнительность сделки, которая могла способствовать банкротству продавца, сделку могут признать недействительной. Например, если собственник приобрел квартиру стоимостью 20 млн руб. за 5 млн руб., — говорит Ольга Балбек, юрист сети «Миэль».

2. Интересы супругов и детей

Если при продаже квартиры бывшим собственником не были соблюдены требования семейного законодательства, покупатель может остаться без жилья. Например, если квартира была куплена у продавца, который не получил согласие на сделку супруга, в том числе бывшего, но имевшего право на долю в этой квартире, или если не были соблюдены права и законные интересы несовершеннолетних (если ребенок, проживавший на момент приватизации в квартире, не был наделен долей, то он вправе по достижении совершеннолетия обратиться в суд и оспорить сделку).

3. Нарушение прав наследников

Права нарушены, если имущество, полученное по наследству, было продано одним из наследников по своему усмотрению, без учета прав и интересов остальных. Пострадавшие наследники вправе заявить о своих правах на утраченную долю, и сделка также может быть признана недействительной.

4. Долг по ипотеке

Если заемщик перестал обслуживать кредит, банк вправе обратиться в суд, и по судебному решению продать эту квартиру с торгов. За счет вырученных средств заемщик сможет погасить задолженность, а оставшиеся средства останутся ему.

5. Использование квартиры не по назначению

Собственника могут выселить из квартиры, если он использует квадратные метры не по назначению (например, устроил в квартире ресторан, казино или гостиницу), нарушает права и спокойствие соседей (разводит в квартире домашний скот и т. д) и его деятельность приводит к разрушению здания.

6. Долг по коммуналке

В первую очередь это влияет на нанимателей социального жилья. Если они не оплачивают коммунальные услуги полгода, по решению судаих могут переселить.

У собственников жилья единственную квартиру за долги суд изъять не может. В случае неуплаты коммунальных платежей он обяжет оплатить эти долги с финансовых счетов или за счет другого имущества. Если квартир у человека несколько, на одну из них может быть наложено взыскание, и, после ее продажи, часть средств пойдет в счет уплаты долгов.

Лишиться квартиры можно не только за собственные долги, но и за долги родственников. Например, если должник — супруг или супруга, а квартира находится в их общей совместной собственности.

Проблемы могут возникнуть и в случае банкротства супруга или иного родственника-совладельца жилья.

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