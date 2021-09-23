Бюджет России потратит на работу федеральных властей 1,5 трлн рублей за три года

Больше всего денег будет направлено на содержание судебной системы (718,5 млрд руб.), прокуратуры (270,6 млрд руб.) и Следственного комитета (152 млрд руб.). Всем госслужащим проиндексируют зарплату.

Минфин утвердил расходы на содержание органов власти в федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. Обеспечение работы президента, правительства, двух палат парламента, ЦИК обойдется России в 1,5 трлн рублей.

Доходы бюджета прогнозируются в 2022 году на уровне 25 трлн рублей, расходы — 23,6 трлн рублей, сообщает Forbes. Профицит бюджета составит 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. В 2023 году Минфин планирует доход в 25,5 трлн рублей и расход в 25,1 трлн рублей. Превышение доходов над расходами оценивается в 434,7 млрд рублей, это 0,3% ВВП. В 2024 году — 25,8 трлн рублей доходов и 26,1 трлн рублей расходов, этот бюджет станет дефицитным — на 315,3 млрд рублей, или 0,2% ВВП.

Больше всего денег Минфин планирует направить на содержание судебной системы — более 718,5 млрд рублей за три года. Сюда вошли как выплаты судьям в отставке, так и прибавка к зарплатам действующим (суммарно более 4,6 млрд рублей), покупка путевок и выплаты выходного пособия, увеличение численности мировых судей, охрана судов. На Следственный комитет выделят 152 млрд рублей, на прокуратуру — 270,6 млрд рублей. Еще 1,5 млрд рублей отведено на работу омбудсмена по правам человека, а 15,2 млрд рублей на финансирование Счетной палаты.

На содержание президента и его администрации в следующие три года планируется потратить на 950,6 млн рублей больше, чем было изначально заложено в законе. Увеличение сумм Минфин объясняет, в частности, индексацией зарплат чиновников в 2024 году (на это запланировано 426 млн рублей), расходами на инаугурацию президента в 2024 году (за счет этого расходы выросли чуть более чем на 53 млн рублей), тратами на изготовление госнаград и на авиаперелеты чиновников. Общая сумма составит примерно 45,2 млрд рублей.

На обеспечение работы аппарата правительства и премьер-министра Минфин приготовит 26,7 млрд рублей на три года. Это на 3 млрд рублей, чем предусматривалось год назад. В проект бюджета заложены траты на автотранспортное обслуживание чиновников, обеспечение деятельности управделами президента, ремонт зданий. Причина изменения суммы так же объясняется индексацией зарплат сотрудников правительства в 2024 году и повышением расходов на обеспечение деятельности аппарата правительства. Рост расходов по этому разделу в том числе связан со строительством комплекса зданий Верховного суда в Санкт-Петербурге, стране нужны деньги на услуги связи администрации президента, на реконструкцию зданий Белого дома, а также Госдумы.

На Совете Федерации удастся немного сэкономить. Чиновники получат 19,7 млрд рублей на три года, что на 18,2 млн рублей меньше, чем в законе о бюджете на 2021-2023 годы. В числе причин — сокращение расходов на оплату труда помощникам сенаторов, а также «иных межбюджетных трансфертов» с 2024 года.

На обеспечение работы Госдумы запланировано 36,6 млрд рублей на три года. Нижняя палата парламента получит меньше почти на миллиард рублей. Среди причин уменьшения расходов — изменение прогнозного среднегодового курса доллара в 2022 и 2023 годах. Зарплаты служащих также обещают проиндексировать.

ЦИК получит чуть более 48 млрд рублей за три года, в том числе 13,4 млрд рублей на подготовку и проведение выборов президента в 2023 году.

Во вторник, 21 сентября, правительство одобрило проект бюджета. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект будет внесен в Госдуму 30 сентября. «Мы отрабатываем эту неделю с министерствами и ведомствами», — отметил он.

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