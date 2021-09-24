Климат, низкие цены и доступные программы ВНЖ. Россияне массово скупают жилье в Турции

За неполный 2021 год россияне купили столько же объектов недвижимости в Турции, сколько за весь допандемийный 2019-й. Среди покупателей много молодежи 30+, которая переезжает, чтобы работать удаленно.

Россия стабильно держится в тройке лидеров по числу новых владельцев жилой недвижимости в Турции, уступая сейчас лишь Ирану и Ираку, пишет Forbes со ссылкой на Turk.Estate. По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в апреле россияне заключили 402 сделки, в мае — 119, в июне — 300. В июле новыми владельцами жилья на территории Турции стали 365 российских семей, в августе — уже 451.

Эксперт по зарубежной недвижимости Фил Березин отмечает, что на росте сделок с участием россиян сказался отложенный спрос, так как в конце весны авиаперелеты в Турцию из России были фактически прекращены. С ним согласен и директор российского подразделения компании Astons Игорь Немцов:

За восемь месяцев 2021 года заявки по Турции от россиян выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самые «жаркие» месяцы — январь, март, июль и август.

Ажиотаж подстегнула пандемия, продолжает замдиректора Turk.Estate Ален Еремеев:

Коронавирусные ограничения коснулись всего мира, а Турция оказалась одной из немногих стран, которая не прекращала принимать россиян — многие решили пересидеть пандемию поближе к морю. Кто-то именно благодаря пандемии дозрел до покупки жилья в Турции, а кто-то приехал, арендовал на время, понравилось — начал задумываться о приобретении собственности здесь.

Среди покупателей много «молодежи 30+», которые переезжают в страну — либо строить бизнес, либо работать удаленно, отмечает директор агентства турецкой недвижимости Profit Real Estate Юлия Байдан. Спрос есть со стороны жителей Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири и Черноморского побережья России.

Россияне активно скупают турецкое жилье более четырех лет. По данным TurkStat, в 2017 году российские граждане купили 1330 лотов, в 2018 году — 2300, в 2019 году — 2900, в 2020-м — 3100, а с января по август 2021 года — 2575 объектов недвижимости. Эксперты отмечают, что в Турцию едут за видом на жительство (ВНЖ) и турецким паспортом, получить которые проще, чем в европейских странах.

Еще один фактор — сравнительно недорогое жилье, говорит Фил Березин:

Цены в Турции по-прежнему ниже, чем на большинстве морских курортов Европы и мира. Имея €50 000, ты можешь купить современные апартаменты, пусть и небольшие. В южной Европе таких цен нет.

Большинство российских граждан покупают недвижимость класса полулюкс или эконом, продолжает представитель турецкого агентства недвижимости Terra Эмирхан Кыркыджыоглу:

Однако в Аланье и Анталье есть значительное количество эксклюзивной суперроскошной недвижимости, принадлежащей гражданам Российской Федерации, хотя они и не составляют большинства.

При этом динамика роста цен на жилье в Турции — одна из самых стремительных в мире. Во II квартале рост цен составил около 30% год к году, говорится в отчете Global Property Guide. В отдельных провинциях рост цен составил до 67%.

Спрос среди россиян, скорее всего, будет увеличиваться, а цены продолжат рост, уверены эксперты.

Единственное, что может затормозить продажи — возможные временные локдауны в России или в Турции, которые все-таки нельзя сбрасывать со счетов. Или краткосрочное ужесточение правил перемещения для туристов между странами, например, ограничение количества рейсов, как это было весной, — подчеркнул Ален Еремеев.

Между тем дипломатические отношения Турции и России сложно назвать гладкими. На этой неделе в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, президент Реджеп Эрдоган заявил, что «Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины». Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове, передают РИА Новости. Причем заявление было сделано накануне встречи Эрдогана с Владимиром Путиным, которая должна состояться 29 сентября в Сочи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что «[Россия] сожалет о том, что такие заявления звучат в то время, когда готовится визит президента Турции». «Мы с этой позицией категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», — добавил Песков.

Читайте на DK.RU: «Турцию закроют. И это не политика. Власти не хотят, чтобы из страны вывозили валюту». Колонка независимого финансового аналитика Виталия Калугина