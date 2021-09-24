«Легкая промышленность в СССР — это 12% ВВП. В России сейчас всего полпроцента»

«Почему у нас исчезли многие моногорода? Они реально вымерли! Потому что нет производства. Все производства, которые были в СССР, закрылись. Новые не открываются» — интервью Андрея Павлова, Zenden.

Андрей Павлов, основатель сети обувных магазинов Zenden, рассказал в интервью Торгово-промышленной палате РФ о своем видении развития экономики России, а также о том, почему без производства невозможно развивать регионы. DK.RU публикует главные тезисы:

Для развития экономики необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос — это импортозамещение. Второй вопрос — развитие промышленности. Третий — изменение структуры нашей экономики. Четвертый вопрос — повышение производительности труда. Для того, чтобы менять нашу экономику, нам необходимо под производство подстраивать налоговое законодательство. Это основной вопрос. Изменения в налоговом законодательстве позволят начать развивать промышленность.

В какой поддержке нуждаются производители

— Долгие годы [мы] убеждаем руководство страны в том, что нужно разделить поддержку на два сектора: сектор с внешней конкуренцией и сектор предприятий, работающих в условиях внутренней конкуренции. Я вывел такой термин и пытаюсь его внедрить в экономической науке.

Во внешней конкуренции находятся практически все производители товаров народного потребления. Внутренняя конкуренция — это общепит, торговля, услуги.

Почему мы секторам с внутренней конкуренцией даем массовые льготы, а секторам, которые конкурируют со всем миром, мы этих льгот практически не даем?

Основная масса помощи должна уходить производственным секторам с внешней конкуренцией. То есть тем, кто соревнуется с сильными иностранными конкурентами, доминирующими на внешнем рынке. Налоговые льготы необходимо давать не по принципу размера бизнеса, то есть микро, малый, средний и крупный, а льготы надо давать как раз по сектору экономики.

В производстве обуви внешняя конкуренция ярко выражена. У нас есть Китай — гегемон, производящий 15 млрд пар в год. В России в среднем делается порядка 122 млн пар и 80% импортируется. Часть оставшихся 20% приходится на оборонку и на рабочую обувь для сотрудников «Газпрома», ЛУКОЙЛа и других компаний. Эти области государство смогло защитить. Их сейчас занимает российское производство, и в целом и оно растет.

Угрозы и риски

Демография и технологическое рабство. В Россий количество патентов регистрируется в сотни раз меньше, чем в Китае или в Европе. Сейчас каждая мелочь патентируется. Даже на нашем, казалось бы, простом рынке обуви патентируется все, вплоть до следа подошв. Подошва кед Converse, допустим, запатентована. Ты не имеешь право это выпускать. Я уже не говорю о прочих технологиях.

Вымирание регионов — проблема не только бизнеса, но и угроза национальной безопасности. В первую очередь нашего Нечерноземья. Мы теряем каждый год по 1-2% населения в областях Нечерноземья. Также большая проблема — огромное засилье мигрантов. Мигранты не просто дешевая рабочая сила. Они под себя подминают целые теневые сектора экономики. Сейчас на рынке одежды и обуви десятки тысяч магазинов торгуют контрабандой, контрафактом. <...>

Что наши производители могут этому противопоставить? Ничего! Мы видим, как прекрасно развивается Китай. Мы видим, как Турция развивается. И мы видим, как падает наше производство из года в год. Те проценты, которые декларируют рост, ничтожны. Я бы считал в единицах, а не в деньгах с учетом инфляции, которая составляет не 5%, а в нашем секторе больше 20%.

Большая проблема локализации производства, отсутствия комплектующих, оборудования. Как у нас может Россия производить оборудование, если нет емкости рынка? Если у нас мало, допустим, швейных предприятий, то и швейные машинки вы не будете производить, потому что нет емкости рынка. В Китае большое количество швейных предприятий, поэтому у них стали открываться десятки производителей швейного оборудования. Оно же все одно за одно цепляется.

Проблема с кадрами просто колоссальная. Сейчас на рынок труда выходит поколение 1990-х годов — это поколение, когда рождалось по 1,2-1,3 миллиона детей в год. Мы видим, что каждый год население уменьшается. Убытие трудоспособного населения примерно 1,3 миллиона. Представляете, какой удар идет по рынку труда?

Текущее состояние легкой промышленности в стране

Легкая промышленность в Советском Союзе — это 12% ВВП. У нас в России легкая промышленность сейчас 0,5% ВВП. У нас практически не осталось рынка сырья.

Многие страны больше не хотят продавать сырье, они хотят торговать готовым продуктом, что логично. В нашем текстильном комплексе и так не много предприятий осталось. Они могут остаться без сырья.

Легкая промышленность напрямую связана с сельским хозяйством. Было большое молочное стадо — у нас было молоко. Было не только молоко, но и шкуры. Десятки миллионов шкур, а шкуры — это кожа. Кожевенная промышленность — это обувная промышленность и мебельная промышленность. Далее текстильные предприятия и производство готового товара, швейные цеха, швейные фабрики. Все взаимосвязано, а у нас получается, что многие связи сейчас разрушены.

Есть ли выход?

В настоящее время Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики готовит дополнения к стратегии нацбезопасности. Планирую включить свои предложения.

Во-первых, будут налоговые предложения, защита собственного рынка. Это запрет беспошлинной трансграничной торговли в России. Мы просто обязаны защитить свой рынок. Трансгран — это продукция, в первую очередь, легкой промышленности. Не завозят же продукты питания — самый крупный потребительский сектор. Завозят в первую очередь промышленные товары.

В Российской Федерации необходимо создавать целую индустрию производства промышленных товаров, товаров народного потребления. Тогда у нас решится вопрос — равномерного развития территорий Российской Федерации.

Почему у нас очень много моногородов исчезли? Они реально вымирают. Возьмем Новгородскую область: каждый год по 1-2% населения убывает. Потому что нет производства. Все производства, которые были советскими, закрылись. Новые не открываются. Без производства невозможно развивать наши регионы, за исключением туристических субъектов.

Поэтому экономику надо настраивать. Надо брать все сектора экономики, потому что вся экономика и все ее сектора взаимосвязаны, конкурируют другом с другом. Где-то за клиентов конкурируют, где-то за трудовые ресурсы, где-то за финансовые ресурсы.

Это все надо грамотно настраивать. Мы не настраиваем, а, наоборот, расстраиваем.

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27 сентября 2021 года Андрей Павлов проведет заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по теме «Новая стратегия национальной безопасности РФ и ее реализация в области промышленной политики».

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