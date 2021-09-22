Forbes составил рейтинг «королей кэша» — российских бизнесменов с реальными деньгами

Журнал Forbes составил новый рейтинг богатейших бизнесменов России, оценивая живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

В отличие от других рейтингов, Forbes не оценивал стоимость активов, финальная сумма которых является в некотором роде виртуальным числом. Оценка дохода «королей кэша» — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных участниками или их компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.

1. Алексей Мордашов и семья, $1,7 млрд

Доходы Алексею Мордашову в 2020 году принесли дивиденды «Северстали», TUI и Nordgold, продажа акций Tele2. Почти половина этой суммы пришлась на дивиденды «Северстали». Кроме того, в феврале 2020 года «Ростелеком» выкупил 55% акций оператора Tele2 у структур Мордашова и банков «Россия» и ВТБ. Сумма сделки составила 132 млрд рублей, из которой 108 млрд рублей продавцы получили кэшем, остальную часть — акциями «Ростелекома».

2. Владимир Лисин, $1,48 млрд

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин в этом году поднялся с четвертого на второе место в рейтинге, основной источник дохода — дивиденды и продажа акций НЛМК. При этом дивиденды, полученные им от компании, сократились на 25% — до $1,25 млрд. А в декабре 2020 года Fletcher Group миллиардера продала примерно 2,1% акций НЛМК.

3. Алишер Усманов, $1,43 млрд

В прошлом году USM Holdings, в котором Алишеру Усманову принадлежит 49%, получил крупные дивиденды от «Металлоинвеста». По итогам 2019 года компания выплатила всего 78,5 млрд рублей, а промежуточные дивиденды 2020-го составили еще 140 млрд рублей.

4. Вагит Алекперов, $1,14 млрд

Основу дохода Вагита Алекперова в 2020 году составили, как и годом ранее, дивиденды «Лукойла». Доход миллиардера почти не изменился, тем не менее в рейтинге он поднялся с восьмого на четвертое место.

5. Сулейман Керимов и семья, $922 млн

В 2020 году семья Сулеймана Керимова получила от золотодобытчика «Полюс» дивиденды на $690 млн — на 40% больше, чем годом ранее. Долей в «Полюсе» владеет сын Керимова Саид, в декабре 2020 года он продал часть акций компании в рамках программы обратного выкупа на $232 млн.

6. Владимир Потанин, $897 млн

Из-за аварии на производственных объектах «Норильского никеля» по предложению управляющего акционера Владимира Потанина компания сократила дивиденды. В итоге доход миллиардера сократился на 55%, а сам он в рейтинге переместился с третьего на шестое место.

7. Андрей Скоч и семья, $875 млн

Высокие дивиденды «Металлоинвеста» помогли войти в рейтинг Андрею Скочу — младшему партнеру Алишера Усманова в USM Holdings. Скоч — депутат Госдумы, поэтому формально его активами (в том числе 30% в USM) владеют отец Владимир и дочь Варвара.

8. Виктор Рашников, $828 млн

В рублевом выражении дивиденды, выплаченные ММК в 2020 году, не изменились по сравнению с 2019-м и составили 11,17 млрд рублей. Но снижение порога входа в рейтинг (в прошлом году он составил $880 млн) сделало «королем кэша» основного владельца ММК Виктора Рашникова.

9. Геннадий Тимченко, $788 млн

В этом году на месте Леонид Михельсон (в прошлом году занимал девятое место с оценкой дохода $1,03 млрд) оказался его партнер по «Новатэку» и «Сибуру» Геннадий Тимченко. Основу его дохода составили дивиденды. Кроме того, в июле 2020 года стало известно, что Тимченко вместе с партнерами вышел из капитала «Стройтранснефтегаза», сумма сделки могла составить 30 млрд рублей.

10. Роман Абрамович, $645 млн

За прошлый год доход Романа Абрамовича сократился почти вдвое — с $1,14 млрд до $645 млн. При этом миллиардер смог заработать на продаже активов. Весной 2020 года он продал долю в операторе «Трансконтейнер» группе «Дело» Сергея Шишкарева. А августе 2020 года Абрамович и его партнеры продали 40% Highland Gold бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову из расчета 3 фунта стерлингов ($3,75) за бумагу. Вся компания была оценена в $1,4 млрд.

Ранее Forbes опубликовал топ-10 богатейших семей России за 2021 г. Лидерами стали Татьяна и Владислав Бакальчуки, совладельцы онлайн-ритейлера Wildberries. Их совокупный капитал журнал оценил в $13,1 млрд, сообщал DK.RU.