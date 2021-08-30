Состояние десяти богатейших семей России увеличилось за год более чем на $16 млрд

Их суммарный капитал составил $42,9 млрд. В рейтинг традиционно вошли семьи Ротенбергов, Гуцериевых, Евтушенковых и др. Однако первое место досталось дебютантам этого года.

Журнал Forbes опубликовал топ-10 богатейших семей России за 2021 г. Лидерами стали Татьяна и Владислав Бакальчуки, совладельцы онлайн-ритейлера Wildberries. Для них этот рейтинг стал дебютным, и они сразу возглавили его. Совокупный капитал Бакальчуков составил $13,1 млрд.

На втором месте — семья Гурьевых («Фосагро») с капиталом $6,9 млрд, на третьем — Ротенберги (СМП Банк, TPS Real Estate и другие активы) с капиталом $5,95 млрд, на четвертом — Гуцериевы (группа «Сафмар») с капиталом $3,7 млрд. Замыкает «пятерку» семья Евтушенковых (АФК «Система») — $3,2 млрд.

На шестом месте — Шаймиевы («Татавтодор», группа ТАИФ) с капиталом $3 млрд, на седьмом — Рахимкуловы (УК Kafijat) с капиталом $1,95 млрд. Восьмое место и $1,75 млрд — Бажаевы («Группа Альянс»), девятое место и $1,7 млрд — Линники («Мираторг»). На десятом месте — семья Саркисовых (группа РЕСО) с капиталом $1,65 млрд.

Суммарный капитал десяти богатейших семей России увеличился за год на $16,1 млрд — до $42,9 млрд.

До недавнего времени Татьяна Бакальчук оставалась единственным владельцем Wildberries, но 31 декабря 2019 г. она передала 1% супругу, и ее доля снизилась до 99%. По российским законам компания, имеющая в составе только одного участника, не имеет права создавать 100%-е дочерние предприятия. «Передача 1% Владиславу Бакальчуку упростит регистрацию дочерних предприятий и выстраивание структуры холдинга», отметили составители рейтинга.

Ранее Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг богатейших женщин России — также по версии Forbes. За год ее состояние выросло на 1200%. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021, сообщал DK.RU.

За 2020 г. оборот Wildberries вырос почти вдвое, при этом компания вкладывается не только в онлайн-инфраструктуру, но активно развивает собственную логистику. В начале августа Бакальчук запустила строительство крупнейшего распределительного центра на территории Свердловской области — стоимостью 8 млрд руб.