Сбербанк продает 19 торговых центров в разных регионах России

Имущество, отданное за долги по кредитам владельца московского ТРК «Остров мечты», оценили в 22 млрд рублей. Аналитики отмечают, что рынок торговой недвижимости восстанавливается после пандемии.

Сбербанк выставил на аукцион помещения, которые достались компании в мае 2021 года за долги по кредитам от группы «Регионы». Информация о продаже 19 торговых центров появилась 21 сентября на сервисе Сбербанка для покупки и продажи залогов и непрофильных активов, сообщает РБК.

В пресс-службе финансовой организации отметили, что информация об условиях продажи и о том, где пройдут торги, будет размещена «после согласования». Ранее в Сбербанке заявляли, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма»:

Банк заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров в целях повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации, — говорится в сообщении.

Самый дорогой лот — торговый центр сети «Июнь» находится в Мытищах и выставлен за 5,06 млрд рублей. Это единственный актив, который можно купить либо напрямую, либо приобрести права требования долга. В продажу также выставлены еще четыре объекта этой сети: в Санкт-Петербурге — за 4 млрд руб., в Череповце — почти за 1,6 млрд руб., в Красноярске — за 1,5 млрд руб., в Уфе — за 1,4 млрд руб.

Сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 000 кв. м выставлена одним лотом за 8,2 млрд рублей. Возможны прямая покупка актива, приобретение долей в управляющей компании или прав на долги.

Таким образом, общая стоимость выставленных на продажу объектов составляет около 21,8 млрд руб. Суммы долгов в объявлениях не указаны.

В пресс-службе Сбера сказали, что инвесторы уже заинтересовались выставленными на аукцион лотами. Аналитики говорят, что сейчас наступило отличное время для покупки торговой недвижимости, поскольку скоро рынок начнет восстанавливаться после пандемийного кризиса.

Между тем Сбербанку достались не все торговые объекты группы «Регионы», поскольку строительство части торговых центров группа кредитовала в других банках. Например, ТЦ «Июнь» в Красногорске кредитовал Номос-банк, правопреемником которого стал банк «Траст». В апреле 2021 года в отношении юрлица, владеющего этим торговым центром по заявлению «Траста» введена процедура наблюдения. Однако «Регионы» добились реструктуризации долга перед «Трастом».

У «Регионов» в управлении остался торгово-развлекательный комплекс «Остров мечты» в Москве. Кроме того, группа планирует строительство жилого комплекса в Нагатинском Затоне и колеса обозрения на ВДНХ.

Ранее стало известно о продаже компании из топ-15 застройщиков Москвы — «Интеко». Девелопер, основателем которого является Елена Батурина, будет продан нынешним владельцем, банком «Траст», на открытом аукционе. Начальная цена актива — 37,4 млрд руб., сообщал DK.RU.