Компанию из топ-15 застройщиков Москвы выставили на торги за 37,4 млрд руб.

Компания «Интеко», основанная Еленой Батуриной, за 30 лет построила более 5 млн кв. м. жилья. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены.

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытый аукцион компанию «Интеко», в портфель которой входят знаковые проекты для рынка жилой недвижимости Москвы в бизнес- и премиальном сегментах. Начальная цена актива — 37,4 млрд руб. Это 100% акций АО «Интеко» стоимостью 29,6 млрд руб. и права требований банка «Траст» в размере 7,8 млрд руб. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что в конечном итоге бизнес «Интеко» может обойтись покупателю в 40 млрд руб без обременения (оценка базируется на стоимости текущего портфеля компании).

Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка:

Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября. Все активы банка проходят процедуру торгов на открытых площадках, в которых может участвовать широкий круг инвесторов. «Траст» владеет «Интеко» с 2018 года, за это время банк провел полную реструктуризацию и оздоровление актива.

«Интеко» была основана вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной в 1991 году. Сейчас компания строит 501 тыс. кв. м жилья и занимает 14-е место среди застройщиков столицы. За время своего существования девелопер построил более 5 млн кв. м. После ухода Лужкова с поста мэра Москвы у проектов начались проблемы, после чего Батурина продала все свои активы в России. В 2017 «Интеко» перешло на баланс ЦБ, а затем — к госбанку «Траст», в котором собраны непрофильные активы.

В 2019 году президент «Интеко» Александр Николаев упомянул, что «Траст» рассматривает проведение IPO компании после 2023 года. Николаев отмечал, что согласно стратегии развития компании к 2023 году она должна стоить без учета долга не менее 30–35 млрд руб. В конце августа «Коммерсантъ» сообщал, что одним из претендентов на покупку «Интеко» стала группа компаний «Самолет».

Елена Батурина после продажи компании стала инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США. Она также является совладельцем немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Сейчас Батуриной строит в Лимасоле (Кипр) 12-этажный элитный жилой комплекс Symbol Residence на берегу моря по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофила.

Журнал Forbes поставил Батурину на вторую строчку рейтинга богатейших женщин России 2021 года. Ее состояние оценили в $1300 млн, сообщал DK.RU.