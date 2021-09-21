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Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры
Иллюстрация: АБ «Гордеев и Демидов»

Работы начнутся в 2022 г. и будут завершены к 300-летию Екатеринбурга. Чиновники дали зеленый свет проекту бюро «Гордеев и Демидов», хотя в народном голосовании победила другая компания.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Решения по реконструкции Литературного квартала представили четыре компании: «Плотинка», «Гордеев и Демидов», «S&P Ландшафтная архитектура» и «Брусника». Горожанам понравилась концепция, предложенная S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», согласно которому в облик парка будут внесены минимальные изменения.

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры 1

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры 2

Единственное изменение, затрагивающее облик парка, заключается в реконструкции Летней эстрады. Амфитеатр опустится на 1,5 метра и выстроится в уровни зрительных рядов, разделённые лентами газонов и узкими полосами дорожек, по которым можно будет пройти к месту. Вместо существующей «ракушки» над сценой раскроется новый объем — волнообразный навес, ритмичный рисунку пешеходных дорожек и рельефу парка. Со стороны улицы Пролетарской, обновлённую Летнюю эстраду ограничит подпорная стена, — говорится в описании проекта.

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры 3

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры 4

Мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала. Рэндеры 5

До конца года архитектурному бюро предстоит разработать проектно-сметную документацию и техническое задание. 6 октября на Форуме 100+ состоится обсуждение предварительного эскизного проекта, сообщает JustMedia.

Ранее DK.RU писал об идее создания набережной Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска. Впервые мэр Алексей Орлов заявил об этом в конце июня

Напомним, что в 2019 г. реконструкции подвергся участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Там создали единую прогулочную зону, потратив на это 130 млн руб. Также отдельные участки набережной преобразуют застройщики, которые возводят жилые комплексы на берегу Исети. 

Изображения в тексте: сайт АБ «Гордеев и Демидов».

Автор: Виктория Говорковская
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