Уральцы начали активно строить себе загородное жилье

Объем индивидуального жилого строительства в Свердловской области за восемь месяцев 2021 г. вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Свердловскстата, в январе – августе текущего года индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию почти 876 тыс. кв. м жилья. Это на 35,5 % превышает показатели прошлого года.

Лидер по индивидуальному жилому строительству (ИЖС) — Екатеринбург: здесь введено 179 тыс. «квадратов» такой недвижимости. Вторым в регионе стал Белоярский городской округ. Здесь построили 116 тыс. кв. м индивидуального жилья. На третьем месте Сысертский городской округ. На его территории за восемь месяцев появилось 104,8 тыс. кв. м частной недвижимости. Почти 44 тыс. «квадратов» ИЖС построено в Березовском городском округе, 40,3 тыс. кв. м — в Верхней Пышме.

В Свердловской области растут объемы строительства как индивидуального, так и многоквартирного жилья. Всего за восемь месяцев в регионе введено около 1,6 млн кв. м многоквартирного и индивидуального жилья, что в 1,6 раза превосходит прошлогодние показатели. Это дает уверенность в том, что мы достигнем цели, поставленной национальным проектом «Жилье и городская среда», и введем в 2021 году свыше 2,6 млн жилых «квадратов», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Отметим, что рынок новостроек растет, несмотря на резкое увеличение стоимости стройматериалов. Как ранее рассказывал DK.RU, за первое полугодие 2021-го стоимость материалов, используемых при возведении многоквартирного жилья, выросла до 60%, при этом самый большой рост зафиксирован на металлопродукцию (от 45 до 55%), бетон (от 5 до 20%), теплоизоляционные материалы (от 50 до 60%). Снижения цен эксперты ожидают осенью.

Спрос ослабнет примерно к концу октября (сентябрь-октябрь — это в принципе период сезонного роста спроса, так как строители завершают свои объекты), и мы еще до конца года вступим в период ценовой коррекции, — такой прогноз дал DK.RU генеральный директор крупнейшего уральского поставщика стройматериалов, компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев.

Также мы рассказывали, как правильно выбрать участок под строительство индивидуального жилого дома, чтобы впоследствии избежать правовых неприятностей. Об этом можно почитать здесь: