Благотворительному фонду «Синара» исполнилось 20 лет

Корпоративный фонд, объединяющий благотворительные программы ТМК и входящих в Группу Синара заводов и предприятий, начал работу в 2001 г. Сейчас он реализует более 20 именных проектов и акций.

Первоначально основным направлением работы благотворительного фонда «Синара» была организация грамотной адресной помощи НКО, домам-интернатам для престарелых людей и инвалидов, специализированным школам и больницам. Со временем проекты были систематизированы и разделены по направлениям. Так, в 2007 году БФ «Синара» впервые в Свердловской области организовал Грантовый конкурс для некоммерческих организаций. Для поддержки детских дошкольных учреждений был разработан проект «Росточек». Традиционным стал совместный проект со Свердловской государственной академической филармонией «Большая музыка для маленьких сердец» – музыкальные занятия для воспитанников детских домов с участием профессиональных артистов.

Справка DK.RU Благотворительный фонд «Синара» был создан в сентябре 2001 г. для реализации программ в сфере здравоохранения, образования и культуры.

Сегодня это единый оператор благотворительной деятельности Трубной Металлургической Компании, Группы Синара и входящих в них предприятий и заводов. В их числе Северский, Синарский Волжский трубные заводы, Орский машиностроительный завод, Таганрогский металлургический завод, Синара-Транспортные Машины, Уральские локомотивы, Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, СКБ-банк и Газэнергобанк.

Сегодня деятельность фонда распространяется на все территории присутствия предприятий-попечителей. БФ «Синара» реализует более 20 именных проектов и акций, объединяет тысячи человек по всей России — грантополучателей, партнеров, экспертов, волонтеров. Большой охват в проектах «Точка опоры», «Повседневная благотворительность», «Лига управленцев», «Детская больница без боли» — география и количество участников в них увеличивается каждый год.

Благотворительный фонд «Синара» активно внедряет в программы фандрайзинговые инструменты и с 2017 г. регулярно получает поддержку Фонда президентских грантов. А в 2020 г. внесен в реестр социально ориентированных НКО Минэкономразвития РФ.

Итоги работы в цифрах 41 млн руб. привлечено в проект «Повседневная благотворительность».

Почти 60 тыс. неравнодушных граждан поддержали программу, переводя пожертвования через финансовые инструменты Банковской группы «СКБ-банк».

310 проектов НКО из Свердловской, Ростовской, Волгоградской и Оренбургской областей поддержаны грантами.

Более 3 тыс. НКО получили финансовую помощь.

20 тыс. школьников приняли участие в «Точке» опоры». Оборудовано более 70 профильных учебных кабинетов.

Действуй, чтобы помогать — это девиз фонда, который никогда не менялся, потому не теряет свою актуальность и очень четко определяет отношение ТМК и Группы Синара к социальной сфере. Хочу поблагодарить всех, кто на протяжении этого времени был рядом, кто участвовал в наших проектах, акциях и мероприятиях. Вместе мы делаем больше, — заявила президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая.

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