«Любое вложение в человеческий капитал тут же дает отдачу»

Для каждого предприятия главный показатель успешной деятельности — прибыль. Но сегодня бизнес понимает: чтобы достичь высоких показателей, надо вкладываться в первую очередь в людей.

Подход к получению прибыли в России сегодня сравнялся с общемировыми трендами: долгосрочный эффективно работающий бизнес не просто наращивает производство и максимизирует доход — масштабные компании стремятся создать свою экосистему, в которой ключевыми принципами становятся экологичность, формирование среды вокруг, забота о людях на производстве и за его пределами. Эта система получила название ESG, и хотя сегодня она обсуждается на всех языках, большая часть ESG-принципов известна всем промышленникам с советских времен.

ESG «по-русски» — это:

Экология. Миллиарды, вложенные промышленниками в новое оборудование и технологии — это не только высокая производительность, но и минимум нагрузки на окружающую среду. Сегодня многие компании даже рекультивируют промышленные отходы, накопленные за предыдущие годы индустриального развития.

Миллиарды, вложенные промышленниками в новое оборудование и технологии — это не только высокая производительность, но и минимум нагрузки на окружающую среду. Сегодня многие компании даже рекультивируют промышленные отходы, накопленные за предыдущие годы индустриального развития. Развитие социальной инфраструктуры в местах своего присутствия. Взаимодействие с муниципальными властями, разделение финансовой нагрузки на создание проектов, направленных на улучшение качества жизни в городах и поселках, создание собственной базы таких идей — повседневная работа большинства крупных компаний

в местах своего присутствия. Взаимодействие с муниципальными властями, разделение финансовой нагрузки на создание проектов, направленных на улучшение качества жизни в городах и поселках, создание собственной базы таких идей — повседневная работа большинства крупных компаний Развитие детского и взрослого спорта . Промышленные предприятия выступают спонсорами и шефами не только федеральных грандов, но и местных любительских команд, вкладывают деньги в строительство и модернизацию спортивных объектов, закупают спортинвентарь и форму, помогают с выездами на соревнования.

. Промышленные предприятия выступают спонсорами и шефами не только федеральных грандов, но и местных любительских команд, вкладывают деньги в строительство и модернизацию спортивных объектов, закупают спортинвентарь и форму, помогают с выездами на соревнования. Благотворительность. Большинство промышленных корпораций имеет бюджет на благотворительные проекты или даже собственный благотворительный фонд, который оказывает как точечную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и реализует различные культурные и социальные проекты.

Большинство промышленных корпораций имеет бюджет на благотворительные проекты или даже собственный благотворительный фонд, который оказывает как точечную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и реализует различные культурные и социальные проекты. Кадровая поддержка. Система подбора и обучения претендентов в команду — пожалуй, один из самых очевидных аспектов ESG-системы, актуальный для любого предприятия. Сегодня промышленные гиганты выстраивают взаимодействие с крупными вузами, создавая совместные программы для подготовки выпускников востребованных специальностей, запускают свои корпоративные университеты, создают совместно с властями Центры профессионального образования, реализуют множество внутренних программ, направленных на выявление инициативных и талантливых работников.

Какой может быть система человекоориентированного бизнеса в России, мы рассмотрели на примере одной из крупнейших уральских многоотраслевых компаний — Группы Синара.

Мы — современная компания, которая уделяет большое внимание нашим сотрудникам. Мы адекватно осознаем ценность людей для развития бизнеса как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Любое вложение в человеческий капитал тут же дает отдачу, — так обозначил позицию бизнеса Николай Колбин, директор по управлению персоналом Группы Синара.

Точка опоры для подрастающего поколения

В компании прекрасно понимают: чтобы завтра на предприятия пришли новые сотрудники, сегодняшние школьники должны увидеть плюсы работы и траекторию карьеры в производственной среде. Поэтому благотворительный фонд «Синара» разработал и запустил в школах городов предприятий-попечителей специальные проекты, направленные на профессиональное самоопределение детей.

Так, с 2013 г. в городах присутствия компании реализуется проект «Точка опоры» — одновременно познавательный и с элементом соревновательности. Школьники посещают предприятия с экскурсиями и своими глазами видят, что сегодня специалисты рабочих профессий трудятся в комфортных условиях, на современном оборудовании, и их обязанности в большей степени связаны не с тяжелым физическим трудом, а с современными цифровыми технологиями. Также для детей проводятся «живые уроки», во время которых сотрудники предприятий рассказывают о том, как могут пригодиться в реальной жизни школьные знания, где используются те или иные материалы, почему важно изучать иностранные языки и т.д. Школы, победившие в конкурсе, получают гранты на оборудование профильных кабинетов.

Ежегодно в «Точке опоры» принимают участие около 100 школ из 10 регионов России. В общей сложности за восемь лет существования проекта в живых уроках и реалити приняли участие более 17 тыс. школьников, было оборудовано почти 100 профильных кабинетов.

В тандеме с образовательными учреждениями

Сотрудничает Группа и со средними образовательными учреждениями, дающими профессиональное образование (колледжи, техникумы), и, конечно же, с вузами. Например, в 2020/21 учебном году Группа Синара совместно с Уральским федеральным университетом запустили магистерскую программу «Финансы в цифровой экономике».

Тандем «вуз–предприятие» представляет собой взаимовыгодное для обеих сторон партнерство. Для учебных заведений такое сотрудничество — показатель конкурентоспособности на рынке образования. А крупные компании, в свою очередь, выступают основными заказчиками и получателями интеллектуального капитала в лице выпускников, — поясняет генеральный директор Группы Синара, завкафедрой банковского и инвестиционного менеджмента УрФУ Михаил Ходоровский. — Группа Синара развивает и поддерживает взаимодействие с ключевыми вузами в регионах присутствия своих предприятий. Мы стремимся поддерживать социальные инициативы учебных заведений и выстраивать с ними долгосрочное перспективное партнерство.

У тех, кто уже присоединился к команде Группы Синары, есть возможности дальнейшего обучения в корпоративном университете ТМК2U. В прошлом году завершилась интеграция предприятий Группы Синара на электронную платформу SOTA2U — это единая точка доступа к различным электронным курсам и вебинарам, проводимым в Корпоративном университете. Сегодня доступ к ресурсам образовательной платформы имеют более 23 000 сотрудников Группы. Причем получать дополнительные знания и навыки они могут без отрыва от работы в любое удобное для себя время.

Инициатива поощряема

Развитие сотрудников внутри компании — еще один аспект заботы о персонале. Ни один инициативный работник не останется без внимания.

Мы даем «зеленый свет» желанию развиваться и строить карьеру в нашей компании, поддерживаем инициативы, предлагаем возможности «горизонтального» перемещения для выбора самого подходящего человеку направления. Различные HR-проекты складываются в целую систему управления талантами, — рассказывает Николай Колбин.

Проектов действительно много. На развитие лидерских качеств и формирование потенциальной команды будущих руководителей направлены такие обширные образовательные программы, как «Управленческая команда», «Я — лидер», «Будущее Синары».

К примеру, «Управленческая команда» — это по сути корпоративная программа MBA. Проект цикличен, по завершении каждого цикла формируется пул кандидатов на ТОП-позиции, обладающих необходимыми компетенциями, максимально погруженных в бизнес-процессы компании и готовых занять вакантные руководящие должности. Для участников программы «Я — лидер» разрабатываются индивидуальные планы обучения, которые максимально полно могут раскрыть потенциал сотрудника. По итогам освоения этой программы каждый сотрудник получает возможность развивать управленческие навыки, став лидером какого-то проекта или организатором общекорпоративного мероприятия.

Для тех, кто хочет совершенствоваться как профессионал, есть такие программы, как «Лучший молодой мастер Группы Синара», «Игры мастеров». Первый проект направлен на развитие и профессиональных, и управленческих качеств, второй — на развитие технических компетенций. Он строится по принципу WorldSkills, и сотрудники соревнуются в таких компетенциях, как мехатроника, электромонтаж, промышленная автоматика и проч.

Лучшие мастера Группы имеют свое профессиональное сообщество — Лигу мастеров. Ежегодно для них проводится общекорпоративная конференция, организуются стажировки на производствах предприятий холдинга.

Развитие научной мысли и инновационного подхода — еще одна точка приложения кадровой политики Группы Синара. Ежегодно Группа Синара совместно с Трубной металлургической компанией проводит международный форум «Горизонты», основное событие которого — молодежная научно-практическая конференция (МНПК). В течение целого года сотрудники выбирают и прорабатывают свои производственные проекты, направленные на повышение эффективности деятельности Группы и предприятий компании. На конференции проходит защита проектов. За пять лет проведения МНПК в ней приняли участие более 300 докладчиков. Треть представленных на конференции идей уже внедрена в производство.

Улучшать пространство вокруг себя

Вложений в персонал только внутри контура производства недостаточно для создания успешного предприятия, уверены в Группе Синара. Если у сотрудника «болит голова» о том, где жить, как добираться с работы и на работу, как обеспечить лечение заболевшему ребенку, он не сможет работать полноценно.

Часть таких задач решается с помощью благотворительного фонда «Синара». В этом году он отметил свое 20-летие — и это также один из показателей долгосрочной заботы о людях. Фонд аккумулирует средства и направляет их на различные программы в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. Эти программы выходят далеко за пределы предприятий Группы Синара и важны для большинства жителей тех городов и населенных пунктов, где они реализуются.

Одна из таких социально-значимых программ — грантовый конкурс для некоммерческих и общественных организаций (НКО). В ней могут участвовать НКО из городов, где расположены предприятия компании: Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский, Первоуральск, Челябинск, Орск, Таганрог, Волжский, Калуга. Жюри, состоящее из членов правления фонда и независимых экспертов,отбирает и поощряет лучшие практики социально ориентированных организаций, а также выделяет средства на решение важных проблем. Очередное подведение итогов состоялось буквально на днях: гранты на сумму до 200 тыс. руб. получат 22 некоммерческие организации. Среди проектов-победителей — велоклуб для детей с ОВЗ, детский медиаклуб, образовательная программа по нанотехнологиям и робототехнике, проекты, направленные на помощь животным и др.

А недавно БФ «Синара» запустил новый социальный проект «Лига управленцев». Его цель — сформировать группу людей-трендсеттеров, готовых стать проводниками позитивных изменений. Участвуют в проекте жители городов, в которых расположены предприятия ТМК и Группы Синара.

Победители получают поддержку для реализации своих идей, проходят обучение по управленческим программам, а также могут быть зачислены в муниципальный резерв города. Это еще один инструмент развития комфортной социальной среды в окружении компании, зачастую в малых городах — там, где инициативным и энергичным людям не всегда хватает знаний, системного взгляда на проблему, возможности оценить и применить чужой опыт. «Лига управленцев» готова поддержать их, — рассказывает президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

Говоря сегодня о социальной ответственности, нельзя обойти стороной тему пандемии. Весной 2020 г., когда коронавирусная инфекция нарушила привычный ход жизни, помощь потребовалась многим организациям. БФ «Синара» запустил фандрайзинговый проект «Стоп, коронавирус!», направленный на поддержку медицинских учреждений и НКО. Бюджет составил 100 млн руб. На эти средства были обеспечены средствами индивидуальной защиты врачи 44 больниц в 23 городах России, а также волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа в рамках общероссийского проекта #МыВместе. В рамках этого же проекта социальные учреждения получили десятки единиц игрового, спортивного оборудования, предметы быта и первой необходимости.

Оценивая охват и тематику ESG-проектов, легко убедиться: бизнес сегодня как никогда интегрирован в общество, готов откликаться как на долгосрочные и масштабные проекты, так и на локальные идеи, улучшающие жизнь за пределами предприятий, в каждой точке своего присутствия. Благосостояние сегодня — это не только про экономические показатели прибыли, но и здоровье, поддержка, счастливое общество.

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 Группа Синара и Сбер подписали соглашение о совместной реализации ESG-инициатив.

Группа Синара в своей деятельности уже давно следует принципам устойчивого развития, инвестируя в экологичность производства, безопасность труда, развивая кадровый потенциал и содействуя развитию регионов своего присутствия. Вместе с тем мы планируем сделать эту работу еще более системной. Сегодня стратегией предприятия должна стать не только и не столько погоня за прибылью — она далеко не всегда гарантирует качественный рост, — сколько развитие комфортной среды, экосистемы бизнеса и забота о раскрытии потенциала человека, — отметил на подписании генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

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