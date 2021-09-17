В Екатеринбурге открылась первая выставка Уральской биеннале

Ценители современного искусства смогут увидеть перформативную инсталляцию Ханны Вайнбергер. Тема для биеннале в этом году — «Время обнимать и уклоняться от объятий».

Накануне стартовала публичная программа VI Уральской международной индустриальной биеннале современного искусства.

Тема, которую поддерживают участники в этом году — «Время обнимать и уклоняться от объятий». Первое мероприятие, доступное для посещения — новая перформативная инсталляция Ханны Вайнбергер из серии «Послесловия», созданная специально для пространства бывшего кинотеатра «Салют».

Просмотр фильмов в кинотеатре — коллективный социальный ритуал, по которому заметно ударила пандемия. Обращаясь к нему, Ханна создает звуковую ситуацию бесконечного ожидания. По задумке автора, зрители перемещаются по пространству и совершают простые движения, влияющие на среду, — они становятся частью ансамбля. Посредством звука Ханна меняет роли, отыгрываемые зрителями в повседневности.

Работа художницы будет доступна для посетителей до 5 декабря этого года.

Также в публичной программе состоялась лекция популяризатора современного протезирования Константина Дебликова. Сам он живет с бионическими протезами с 2014 г., в своем выступлении Константин рассказал о прогрессе в области создания протезов и показал, какие протезы бывают в жизни, а какие — только в кино и компьютерных играх.

В марте 2021 г. DK.RU публиковал интервью с комиссаром и художественным руководителем Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алисой Прудниковой. Она рассказала, с какими сложностями были связаны первые выставки: люди были не готовы к восприятию современного искусства, а бизнес, который мог бы поддержать инициаторов, не понимал, зачем это делать.

На старте я думала, что буду открывать двери кабинетов со словами «мы проводим индустриальную биеннале, а вы промышленный бизнес» — и все ринутся нас поддержать. Чтобы это произошло, потребовалось семь лет, — рассказала Алиса Прудникова.

За это время команде биеннале удалось достичь многого: Екатеринбург получил известность в мире, а бизнес научился вести партнерский диалог с институциями, представляющими современное искусство.

Эффект проекта для территории сложно переоценить. ООН провозгласила 2021 год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. В России креативные индустрии объявлены одним из приоритетных направлений развития страны до 2030 г. Когда перед губернаторами поставили задачу провести соответствующие замеры, Екатеринбург занял первые позиции. Потому что в городе есть мощные культурные бренды — Уральская индустриальная биеннале и Ночь музыки. А также множество культурных институций — Ельцин Центр, Sinara ArtGallery, Ural Vision Gallery, фонд «Культурный транзит». Это большая редкость для регионов, — говорит Алиса Прудникова.

Как писал DK.RU, в прошлом году участников биеннале объединяла тема бессмертия, в этот раз главной стала тема объятий. Комиссар биеннале объяснила, как она возникла:

Нам захотелось выйти на что-то очень осязаемое, близкое конкретному человеку, поговорить про частный опыт. Тема «Время обнимать и уклоняться от объятий» возникла на фоне историй с харрасментом, дискуссий о том, что приемлемо и неприемлемо, распространения бодипозитива и новой телесной нормы. Мы определились с ней в январе 2020 г., а уже в марте весь мир оказался перед экранами, в ситуации, когда объятия невозможны. Так наша тема стала еще актуальнее. Думаю, 6-ая биеннале будет очень перформативной. Мы будем говорить о ценности частных трансформаций, об опыте изменений, об интимности.

Добавим, что официальное открытие выставки состоится 2 октября. Она развернется на нескольких площадках: Екатеринбургский цирк, УОМЗ, Главпочтампт, «Салют», Музей истории и археологии Урала, фотографический музей «Дом Метенкова», Белая башня, Уральский оптико-механический завод и Государственный центр осовремененного искусства. Подробная программа мероприятий есть на сайте Уральской биеннале.