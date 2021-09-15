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«Киборг» Константин Дебликов выступит в Екатеринбурге

Константин Дебликов
Константин Дебликов. Иллюстрация: Личная страница в Instagram

Несколько лет назад Константин потерял руки и сейчас использует бионические протезы. Встреча с ним состоится в рамка публичной программы 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

#БИЕННАЛЕ#НОВОСТИ

Константин Дебликов лишился кистей рук во время файер-шоу. На встрече он расскажет о жизни с бионческими руками, связанных с этим мифах, о том, какие протезы бывают в жизни, а какие — только в кино и компьютерных играх.

Мероприятие состоится 16 сентября в здании бывшего кинотеатра «Салют». Оно «приоткрывает» 6-ю Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Официальное открытие выставки состоится 2 октября. Она развернется на нескольких площадках: Цирк, УОМЗ, Главпочтампт, «Салют».

Напомним, что старейший кинотеатр города был закрыт в феврале 2020 г., официально из-за его убыточности. В городе на это отреагировали неоднозначно, инициативная группа даже устроила поминки по любимому кинотеатру. Помещение планировали отдать под детские кружки, сообщалось об их частичном переезде из Дворца пионеров. 

В июле стало известно, что здание отдадут под креативный кластер Евгения Горенбурга, основателя фестиваля Ural Music Night

«Салют комьюнити» станет резиденцией ряда культурных проектов. В их числе:

  • международный образовательный проект Ural Music Camp
  • музыкальные фестивали Ural Music Night
  • New/Open showcase festival
  • фестиваль современной молодежной культуры «ГикКон»
  • международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»
  • Уральский открытый фестиваль российского кино.
Автор: Виктория Говорковская
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