«Киборг» Константин Дебликов выступит в Екатеринбурге

Несколько лет назад Константин потерял руки и сейчас использует бионические протезы. Встреча с ним состоится в рамка публичной программы 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Константин Дебликов лишился кистей рук во время файер-шоу. На встрече он расскажет о жизни с бионческими руками, связанных с этим мифах, о том, какие протезы бывают в жизни, а какие — только в кино и компьютерных играх.

Мероприятие состоится 16 сентября в здании бывшего кинотеатра «Салют». Оно «приоткрывает» 6-ю Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Официальное открытие выставки состоится 2 октября. Она развернется на нескольких площадках: Цирк, УОМЗ, Главпочтампт, «Салют».

Напомним, что старейший кинотеатр города был закрыт в феврале 2020 г., официально из-за его убыточности. В городе на это отреагировали неоднозначно, инициативная группа даже устроила поминки по любимому кинотеатру. Помещение планировали отдать под детские кружки, сообщалось об их частичном переезде из Дворца пионеров.

В июле стало известно, что здание отдадут под креативный кластер Евгения Горенбурга, основателя фестиваля Ural Music Night.

«Салют комьюнити» станет резиденцией ряда культурных проектов. В их числе: