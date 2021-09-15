«В России абсолютный кризис компаний мечты. Никто не говорит про изменение мира»

«В стартапы уже идут не за мечтой. Где опционы лучше и свободы больше - в стартапе или найме?». Создатель «Антирабства» Алена Владимирская о том, почему кандидаты в РФ перестали мечтать.

Алена Владимирская, один из известных HR-специалистов России, создатель «Антирабства», пишет в своем блоге в Facebook:

— Всем хорош сейчас российский рекрутинг для кандидата: и хантят сильно, и платят много, и топовых открытых позиций море. Живи и радуйся. Но как всегда есть но.

Из российского рекрутинга для кандидата ушла мечта.

Поясню. В мире много крутых профи, которых уже не торкают просто деньги и должность. Они у них есть. Хочется мечты. Хочется, чтоб ощущение причастности и управления чем-то великим, меняющим вселенную.

А вот нет сейчас таких компаний в России.

Когда-то, лет 10-15 назад, такой компанией в России был Яндекс. Любой, кто хотел туда (а хотели очень многие), объяснял это не деньгами и должностями, а желанием изменить мир. Теперь тоже хотят. Но никто не говорит про изменение мира. Ушла мечта из объяснения.

Потом была эра стартапов и венчурных фондов. Беспилотники, вертикальные фермы, робототехника — люди стремились в стартапы воплощать мечты и становиться миллионерами. Наша политика и экономика выжгли рынок стартапов. Не то, что туда не хотят, но уже не за мечтой, а в формате выбора: где опционы лучше и свободы больше — в стартапе или найме?

Была эра консалта: мечтали попасть в «большую четверку» в таком формате мечты «я за большие деньги езжу по самым крутым компаниям и учу их жить». А потом и деньги стали там меньшие, и менедмент российским, и проекты пошли не учу жить, а обслуживаю внедрение.

Потом были мечты пиратские, мечты разбойные: игры и крипта. Туда шли люди — пираты за «лихими деньгами, ромом и беспределом». Но и эти рынки успокоились. Нет там былого пиратства. Теперь люди выбирают между «в банк или в крипту» по стандартным критериям: где платят больше, где работа поинтереснее, и свободы побольше.

Пытался стать мечтой Сбер. И одно время у него практически получилось. Но разрыв между «Сбером в голове Грефа», который продают соискателям, и «реальным Сбером» настолько большой, и массовые беглецы об этом так красочно рассказывают рынку, что мечта рассыпалась, не родившись. Если продолжать о банках, то на какое-то время всероссийской компанией мечты, «новым Яндексом» стал Тинькофф. И работал очень круто именно как бренд работодателя. Но потом болезнь Олега и эта публичная энергия победителя ушла. А с ней ушла и общая мечта.

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Была короткая эра китайской мечты — Алибаба, Тик Ток (особенно ТикТок). Но россияне очень быстро поняли особенности работы в китайском Тик Ток в России, живо это обсудили в пабликах и мечта перестала быть мечтой, а стала трудоустройством.

Отдельной строкой надо написать про мечты работы в Газпроме. Лет 20 (не меньше) множество людей мечтало трудоустроиться туда — это ж коммунизм в капитализме: огромные зарплаты и премии, никто никого не увольняет, работа не пыльная (я не утверждаю, что это так, я говорю, как об этом думали люди). Но в последние годы и Газпром уже не мечта — и к будущему газа отношение сложное, и видели как Газпром вел себя с людьми в газовый кризис. Все больше людей понимают: рай там для своих, а для остальных — работа без особых перспектив.

В России, на мой взгляд, абсолютный кризис компаний мечты (нет, я понимаю что в комменты прибегут фаундеры и эйчары и будут кричать, что их компания мечты). Ну кричите. Но соискатели от этого мечтать о вас не станут. А люди мечтают о «новом Яндексе», но в других сферах: зеленая энергетика, беспилотники, прорывы в медицине, космос.

И вот вопрос: а что делает компанию мечты такой?

Да посмотрите на того же Маска, у которого, не смотря на внутреннее офисное рабство, мечтают работать сотни тысяч людей:

1. Новая прорывная отрасль или ключевое изменение в отрасли;

2 Сформулированная конкретно боль и ее возможное решение для миллионов людей — это особенно важно для миллениалов;

3 Сильный публичный фаундер;

4 Высокая оценка бизнеса — я про деньги и опционы;

5 Видимые и публично широко описываемые осязаемые результаты деятельности.

Да сделайте ж вы в России такие компании мечты. Я вам бесплатно кучу крутого народа приведу.

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Ниже список компаний, которые, на мой взгляд, имели все шансы стать компаниями мечты, но не стали: Mail, Калашников, Почта России, АльфаБанк, ВТБ, Северсталь, НМЛК, SkyEng, Абрау Дюрсо, АвтоВаз, IVI, Аэрофлот, РусАгро, вся большая тройка телекома (МТС,Мегафон, Вымпелком), Ростелеком.

И есть компания, у которой сейчас есть шансы стать компанией мечты, и очень я пока в нее верю — X5.