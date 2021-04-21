«Мачизм как-то поубавился»: Олег Тиньков откровенно рассказал о своей болезни

Главный редактор благотворительного фонда «Русфонд» Валерий Панюшкин снял фильм про борьбу Олега Тинькова с лейкемией. Бизнесмен рассказал о своем лечении и пролитых слезах.

Премьера фильма «Олег Тиньков — новая кровь» состоялась 19 апреля в программе «Док-ток». Ленту снимали в Лондоне, когда основатель «Тинькофф банка» находился на лечении в The London Clinic. Главные цитаты Тинькова — в нашем материале.

— Я никогда не думал, что можно лечиться несколько лет. Я из этих 12 месяцев четыре пролежал в клинике. Насмотрелся смертей. Я так понимаю, у нас все эти проценты ещё больше. Но и в Германии, и в Лондоне — это боль, страх, смерть и слёзы.

— Я плакал в 10 раз больше, чем за всю свою жизнь. Первые два месяца вообще только и плакал. Бесился, ко мне психологи приходили успокаивать.

— Я всегда был мачо, но мачизм как-то поубавился.

— Я читаю много тех, кто переболел. Мне понравилось то, что сказал тренер ФК «Болонья» Синиша Михайлович: «Это не стыдно — бояться умереть».

— Когда случилось всё, члены семьи прилетели, бросили школу и всё остальное и сидели со мной ещё две недели.

— Мой младший сын Рома, кстати, медициной и химией интересуется. Он даже заволонтёрил: две недели работал в нашей клинике Helios на онкологическом этаже, чтобы меня видеть почаще. Он тоже видел умирающих людей. И я, конечно, знал, что Рина, жена моя, ангел, но она проявила себя очень чётко.

— Врач сказал, что у меня лейкемия. Я говорил, что такого не может быть: «Проверяйте ещё раз». Снова взяли кровь, он вернулся и заявил, что химиотерапию нужно начинать завтра. Я отказался и предложил как-то по-другому лечить. Он сказал, что тогда я умру через две недели. Я решил, что тогда и лечиться не буду.

— Зачем мне это надо? Я такую жизнь прожил: денег столько заработал, покорил все бизнес-вершины, дети, прекрасная семья, весь мир посмотрел. Тут жена меня взяла и сказала: «Быстро лечиться. Всё будет окей. Ты ещё не видел внуков. Ты ещё не поженил своих детей. Ты ещё пока не умираешь».

— После пересадки костного мозга я вёл активный образ жизни и ничем не злоупотреблял. При слове лейкемия единственный образ, который у меня возник, — это Раиса Горбачёва. Вроде она от лейкемии умерла.

— Ты как будто гриппом заболел: у тебя температура, потеешь, слабость, лежишь в кровати. Справедливости ради, уставать я начал два месяца назад. Я плавал каждый вечер по два километра, а потом еле-еле один не мог проплыть.

— Берлинский счёт (за лечение прим.ред.) был €120 тысяч (10,8 млн рублей). Я бы не сказал, что это дорого: это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями, со всеми побочками.

— У меня было два страшных сепсиса, когда у меня была температура 40,1. Как они профессионально сработали. Тут же ночью взяли кровь, в пять утра уже дали правильный антибиотик, в шесть утра на адреналин посадили.

— После выздоровления я планирую вместе с женой создать «большой фонд» борьбы с раком крови по модели эндаумента. Хочу вложить туда до $200 млн (около 15 млрд рублей) из денег, полученных от продажи 5% акций «Тинькофф».

— Могу сказать, где я точно хочу приложить усилия и где я точно мог бы быть полезен со своими талантами. Первое — это изменение российского законодательства. Там нет критических проблем, но кое-что поправить можно.

— Вторая цель фонда: обучение врачей. В Лондоне ты врача почти не видишь — только раз в день при обходе. Всё делает средний персонал, и они очень качественно обучены и понимают, что они делают.

— Третье, самое главное — это вообще развитие донорства. Сейчас 130 тысяч доноров в России. Я хотел бы, чтобы их было хотя бы 1 млн. Задача фонда будет выполнена, если из 5000 наших соотечественников, которые умирают каждый год, не дождавшись донора, выживет хотя бы 1000.

— Я с утра до вечера молюсь этой немке, которая мне спасла жизнь. Она просто пошла, четыре часа сдавала клетки, чтобы какой-то парень из Сибири их получил и выжил. Это, конечно, меняет сознание.

— А что стоит нашей молодёжи протипироваться просто, чтобы он был в регистре, и потом спасти кому-то жизнь. Для этого нужно пять таких фильмов, реклама на центральных каналах с посылом, что сдать стволовые клетки — это очень просто.