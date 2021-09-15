За год число свердловчан, работающих в «неформальном секторе», выросло на 30%
Сейчас «неформально работающие» составляют 14,7% занятого населения Свердловской области. По этому показателю наш регион — в «середнячках»: так, в Чечне он 52,9%, а в Москве — 6,4%.
По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, неформальная занятость растет во всей стране по мере восстановления экономики после пандемии. Всего количество занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек.
В Свердловской области их 300 тысяч, годом ранее было ощутимо меньше — 221 тыс. человек, сообщает ЕАН.
Такой вид занятости широко распространен в небогатых регионах Северного Кавказа и юга страны. В Ингушетии 53,1% людей работают в неформальном секторе, в Чечне — 52,9%, в Крыму — 39,3%.
Низкий уровень неформальной занятости наблюдается на территориях нефтегазового Севера, а также в развитых регионах Центральной России и Урала. В столицах число таких работников тоже относительно невелико: в Москве их 6,4%, в Санкт-Петербурге — 8,9%.
Занятыми в неформальном секторе принято считать тех, кто работает по меньшей мере в одной организации, не зарегистрированной в качестве юридического лица. В статистику входят и те, для кого эта работа является основной, и те, для кого она дополнительная. В частности, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, самозанятые, фермеры. А также репетиторы, няни, водители, повара, строители и даже врачи, юристы и инженеры, если они работают вне корпоративного сегмента.
Ранее DK.RU писал, что наш регион вошел в антирейтинг субъектов-лидеров по падению количества бизнесменов, заняв в нем восьмое место из десяти. В то же время эксперты полагают, что ситуация не столь драматична, как кажется на первый взгляд: многие ликвидируют ИП, чтобы сбросить налоговое бремя, потом получают статус самозанятых и платят в казну 4%-6% от выручки.
Впрочем, рост числа самозанятых обусловлен и использованием этого режима бизнесом для оптимизации налогов. О рисках, связанных с подобными «манипуляциями», рассказал в интервью DK.RU старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин:
Мы и другие консультанты предупреждали: нельзя увольнять работников и регистрировать их как самозанятых с продолжением фактической работы на бывшего работодателя или аффилированных с ним лиц. Налоговый орган проверяет экономическую обоснованность подобных договорных отношений. Если самозанятый оказывает услуги одной конкретной организации, сразу встает вопрос: не является ли это фактическими трудовыми отношениями? Государство будет держать отношения с самозанятыми на контроле. Поскольку подобные случаи обычно множественны (самозанятым становится не один работник, а, как правило, значительная часть коллектива), общие доначисления по НДФЛ и соцвзносам могут быть значительными. Я бы рекомендовал 10 раз подумать, прежде чем делать что-то подобное, — подчеркнул он.