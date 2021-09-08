«Есть масса лавочек, торгующих воздухом». Почему каждый тендер стоит проверять

«Не вижу разницы между продажей «индекса деловой репутации» и «курса получения профессии с трудоустройством». Мне не понятно, почему правоохранители, хлопнувшие первую схему, не доберутся до второй?».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Расскажу я вам историю из жизни бизнеса. Получаем мы письмо. А там написано, что нас приглашают в закрытый тендер. Крупная компания, большие деньги. Скажем, «Роснефть» и 7 млн рублей. Ну а что? Чем черт не шутит. Надо пробовать. Отвечаем на письмо, мол, с удовольствием и спасибо за доверие. Ответ приходит быстро, неожиданно для большой компании. А там список документов, которые надо представить на тендер. Список, в общем, вполне разумный. Правда, есть там какая-то странная бумажка: «Индекс деловой репутации по стандарту НРНП». Ну да ладно, разберемся.

Рекордно быстро собрали комплект документов. За три дня, юристы молодцы, подсуетились. Отправили их. Ответ пришел минут через пять, мол, гайз, спасибо, все приняли, а что там насчет «Индекса деловой репутации по стандарту НРНП». Твою мать! Забыли! А тендер начнется через два дня. Нас торопят. Срочно! Быстрее! Деньги уплывут! Знаете, сколько желающих отхватить кусочек благосостояния «Роснефти»? До фига таких желающих. Тут же главное влезть, главное вписаться хотя бы в один контракт большой компании. А там на тебя польется дождь контрактов.

Начали искать, что это за НРНП. Выяснилось, что это Национальный Реестр Надежных Поставщиков. Ну, думаем, молодец наше государство. Борется с кумовством и коррупцией. Конечно, это же такая проблема — ненадежные поставщики. Основная в нашей рыночной экономике. Ну да ладно. Пошарили по сайту, выяснилось, что существует много лавочек, которые буквально торгуют сертификатом об участии в этом самом НРНП. Прикиньте, торгуют репутацией, причем вашей. За скромные 31 000 руб. вас внесут и присвоят.

Вроде деньги не большие. Но что-то дернуло. Какое-то чувство возникло, знакомое по 90-м. Чувство разводняка. И, понимаете, дело же не в сумме. А в ощущении, что ты — лох. Не хочется быть лохом. Поэтому мы произвели небольшое расследование. Да, разводняк. Как инфоцыгане, которые учат тебя бизнесу. Нет никакого тендера «Роснефти». Нет никакого индекса деловой репутации. А есть банальное желание продать тебе воздух за 31 000 руб. Причем, оцените, продать так, чтобы ты сам прибежал и попросил купить. Красиво.

Я это к чему? Есть масса лавочек, торгующих воздухом. Делающих это примерно в одном стиле: ввести в заблуждение и втюхать ненужную хрень. И, честно говоря, не вижу особой разницы между продажей «индекса деловой репутации по стандарту НРПН» и «трехмесясного курса для получения новой профессии с гарантированным трудоустройством». И то, и то — обман. В этом смысле мне не очень понятно, почему правоохранительные органы, хлопнувшие уже первую схему, никак не доберутся до второй? Ведь по уровню ущерба она покруче. Там же не просто отбирают деньги, но убивают мечту. А это уже уголовка.

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