Сбер грозит банкротством одному из крупнейших производителей мясопродуктов в регионе

Ежемесячно фермерское хозяйство выпускает около 25 тонн полуфабрикатов из свинины и говядины. Оно завершило 2020 г. с чистой прибылью в 10,9 млн руб. Однако в 2021 г. почти не вылезает из судов.

Сбербанк намерен подать в Свердловский арбитраж иск о банкротстве ООО «Полевская ферма». Соответствующее обращение опубликовано на сайте Единого Федерального реестра сведений юридических лиц.

ООО «Полевская ферма» (основатели — Павел и Светлана Дергачевы) производит продукты из свинины и говядины. Предприятие — один из крупнейших игроков на рынке мясопродуктов Свердловской области. Прошлый год оно закончило с прибылью в 10,9 млн руб. и с дебиторской задолженностью в 27,5 млн руб.

В этом году «Полевская ферма» выступала ответчиком в суде по 12 делам. В том числе по иску Сбера о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита». Так, банк наложил взыскание на предмет залога — холодильную моноблочную машину и пять холодильных витрин.

С учетом финансовых показателей ООО «Полевская ферма» за 2020 г. видится, что сообщение Сбербанка о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании является инструментом давления, направленным на исполнение обязательств, и не приведет к реальному банкротству ООО, — считает Артем Комсюков, руководитель екатеринбугского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» (цитата по «Ъ»).

Ранее DK.RU писал, что глава УГМК Андрей Козицын стал учредителем «Фабрики здорового питания». Компания займется производством готовых продуктов и блюд. Доля генерального директора и совладельца УГМК составляет 90%. 10% принадлежит руководителю известной ресторанной сети.

Напомним, что в этом году областные власти намерены продать несколько агрокомпаний, относящихся к государственной собственности. В их числе назывались ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ирбитский молочный завод.

10 сентября «Птицефабрики «Рефтинская» должна была «уйти с молотка». Министерство по управлению государственным имуществом выставило на продажу 1 695 596 акций «Птицефабрики «Рефтинская» номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Начальная цена продажи — 2,5 млн рублей, шаг аукциона — 12,5 млн руб. Однако желающих купить лот не нашлось. Очевидно, из-за того, что в последние годы предприятие стабильно генерирует убытки.