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Россиянам возвращают французское шампанское

Россиянам возвращают французское шампанское
Иллюстрация: pixabay.com

Виноделы Франции решили вновь завозить в Россию шампанское. На этикетках будет указано «шампанское» латинскими буквами и «игристое вино» с пометкой «регион Шампань, Франция» на русском языке.

#РИТЕЙЛ#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Французские виноделы возобновляют поставки шампанского в Россию. Решение было принято для «восстановления мира», пишет РБК.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил отменить недавнюю рекомендацию о приостановке поставок алкогольной продукции в Россию. Поставки были приостановлены в июле, из-за разногласий с властями России по поводу самого понятия «шампанское».

Отмена приостановки экспорта является мерой восстановления мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон, — заявил сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер. Он подчеркнул, что комитет также не хочет ставить в неудобное положение клиентов из России, особенно в преддверии новогодних праздников.

Жан-Мари Барийер сообщил, что в июле приостановить поставки в Россию решили «не менее 95% торговых домов». Всего отрасль в Шампани продает в России около 1,5 млн бутылок в год, это 0,5% от общего рынка.

О решении восстановить поставки уже сообщили министру-делегату по внешней торговле и экономической привлекательности Франции Франку Ристеру, он понял позицию виноделов.

Напомним, в июле в России был принят закон, согласно которому «шампанским» может называться только напиток, произведенный в стране. Все импортные поставщики должны называть свой продукт «игристым вином». После этого один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что не готов менять категорию напитка и приостанавливает поставки, однако в дальнейшем стало известно, что маркировка напитка будет изменена.

В Еврокомиссии новый российский закон назвали «угрожающим винному рынку Европы». В Комитете вин Шампани заявили, что название Champagne (Шампань — исторический регион, откуда происходит французское шампанское) для вина, произведенного из установленных сортов винограда, имеет юридическую защиту в 120 странах, и призвали приостановить поставки вин в Россию.

Журнал Terre de Vins пишет, что комитет решил отменить рекомендацию о приостановке экспорта, так как виноделы посчитали, что им удалось привлечь внимание французских, европейских и российских дипломатов к проблеме защиты географического наименования. Также в материале сообщается, что фронтальные этикетки на бутылках с алкогольной продукцией, поставляемых в Россию, останутся без изменений: на них будет написано слово «шампанское» латинскими буквами, но на контрэтикетке будет по-русски указано «игристое вино» с пометкой «регион Шампань, Франция».

Напомним, комментируя этот конфликт, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «закон принят и должен исполняться», а «история с названием шла из советских времен». Также Песков отмечал, как важно поддерживать виноделов России.

Ранее на DK.RU: Что с поставками Moet Hennessy в РФ после скандала с маркировкой шампанского как игристого

Автор: Александра Клименко
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