Что с поставками Moet Hennessy в РФ после скандала с маркировкой шампанского как игристого

Из-за нового закона называть шампанским можно только напитки, произведенные в России — зарубежные должны маркироваться иначе. Производитель элитного шампанского даже временно приостановил поставки.

Производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy, который объявил о приостановке поставок в Россию из-за необходимости маркировать свое шампанское как «игристое вино», все-таки согласился на маркировку, пишет Bloomberg. Компания возобновит поставки в ближайшее время, после того как будет урегулирован вопрос с маркировкой.

Российская структура Moet Hennessy, «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус», ранее связала решение о приостановке поставок шампанского с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, которые президент Владимир Путин подписал 2 июня. Согласно поправкам, термин «шампанское» разрешено использовать только в отношении напитка, произведенного на территории России. О приостановке поставок сообщалось в письме «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» к партнерам, сообщение попало в СМИ.

Moet Hennessy (входит во французский концерн LVMH) выпускает шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot, коньяк Hennessy и другие напитки. По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, в Россию ввозится около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, доля французского шампанского — 13%, а доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках — меньше 2%. Это узкий сегмент премиальной продукции, считает Дробиз, ежегодно компания импортировала 600 000—800 000 л на сумму до $20 млн.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки: «Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — сказал глава Союза виноградарей и виноделов РИА Новости.

Новость о маркировке шампанского как игристого вина вызвала также волну шуток. Например, таких: