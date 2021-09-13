Работники на подхвате. Зачем бизнесу временные исполнители и как с ними правильно работать

«Сегодня трудиться в нескольких местах для человека — это возможность не только увеличить доход, но и приобрести новый опыт. А для бизнеса — существенная оптимизация расходов».

Небольшим ритейлерам может требоваться от пяти до десяти временных исполнителей в день. В ситуации аврала работодатели задействуют все каналы поиска: от интернета до рекомендаций штатных сотрудников. Но данную задачу можно решить и более простыми способами.

Елизавета Чурина, региональный представитель «Авито Работы» в УРФО:

— Уральский федеральный округ последние пять лет переживает экспансию федеральных продуктовых сетей. Так, в середине ноября 2016 г. в Екатеринбурге открылся первый гипермаркет «Ленты» на дублере Сибирского тракта. Сейчас в Уральском регионе уже 27 гипермаркетов, говорится на сайте компании.

Помимо гипермаркетов в регионе сети активно открывались супермаркеты. Всего, согласно данным 2ГИС, в Екатеринбурге и окрестных городах (в Первоуральске, Среднеуральске, Верхней Пышме, Березовском, Ревде, Дегтярске и др.) действует 1484 продуктовых магазина. Лидирующие позиции по числу торговых точек занимает «Пятерочка» — 287 филиалов. На втором месте «Магнит» — 231 супермаркетов и 2 гипермаркета. При таком количестве федеральных торговых точек вопрос найма персонала стал более чем актуальным.

Как наладить бесперебойную работу нового магазина? И что в этом случае лучше — взять в штат большое количество продавцов или все-таки часть из них заменить парт-таймерами — людьми, которые выходят на короткие, например, пятичасовые, смены?

Для компаний, занятых в сфере розничной торговли, это проблема номер один. Так, в базе «Авито Работа» в мае в Уральском федеральном округе было размещено 233 вакансии с пометкой «работа на неполный день», а в июле — уже 282.

Ритейл — вечерний бизнес

Одно из важных правил в розничной торговле — график работы магазина должен совпадать с ритмом жизни клиентов. Если торговая точка работает до 19:00, она недополучает продажи, поскольку люди часто возвращаются с работы позже семи.

Как известно, ритейл — вечерний бизнес, основная доля покупателей приходится на вторую половину дня. Чтобы клиент остался доволен, к пику продаж торговая точка должна организовать все так, чтобы товар с подходящим сроком годности лежал на переднем фронте (иначе увеличивается количество списаний по срокам), цифры на ценниках соответствовали реальной информации и в торговом зале было достаточно продавцов.

Очереди в кассу отпугивают. Для покупателей терпимы ситуации, когда перед ними два-три человека, если больше — клиенты уходят без покупки. Поэтому время от выбора товара до оплаты покупки нужно максимально сокращать. Как это сделать, не раздувая штат сети?

Кто они — парт-таймеры

Однажды у Дениса Решанова, основателя аутсорсингового агентства «Персональное решение», спросили: можно ли предлагать кандидатам работу в магазинах на полсмены, чтобы те выходили в час пик, когда поток покупателей увеличивается и штат перестает справляться с нагрузкой. Ответ предпринимателя был однозначен: «Нет». Полсмены — это ползарплаты, и как бы мы, наниматели, не рассуждали о минусах неравномерной загрузки персонала, любой сотрудник хочет работать полный день и получать месячный оклад.

В то же время у большого числа людей есть «окна» в личном расписании — свободное от работы, быта или ухода за детьми время, которое они готовы монетизировать, если предложить им удобный инструмент подработки без фиксированного жесткого графика.

Также понятно, что потребность в подработчиках есть и у бизнеса — к примеру, в утренние часы штатные работники могут сидеть без дела, а в вечерние — с трудом справляться с наплывом покупателей. Эти часы пик и могут закрываться временными исполнителями.

На роль парт-таймеров, подработчиков, которые выходят на работу по приглашению работодателей в пиковые нагрузки, то есть на несколько часов, больше всего подходят:

студенты;

пенсионеры;

свободно-наемные рабочие, которые подрабатывают в нескольких местах;

матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми.

Преимущественно на временную работу привлекают в ритейле — кассиров, мерчендайзеров, работников торгового зала на замену ценников и выкладку товара. График на неполный рабочий день подходит также кладовщикам, официантам, охранникам и многим другим.

Выгода для бизнеса

По словам Дениса Решанова, который вместе с партнером по агентству «Персональное решение» Михаилом Вальковским основал в 2019 г. маркетплейс GigAnt (на нем находят друг друга ритейлеры и люди, которым нужна временная подработка), выгода для клиента в этом случае налицо, поскольку компания платит человеку только за выполненные задачи. Работодатели, решившие воспользоваться услугами временных исполнителей через сервис, существенно оптимизируют затраты на персонал.

Привлекают парт-таймеров и по другим причинам. Такой формат работы позволяет:

— Планировать загрузку и находить быструю замену исполнителям. Робот сервиса GigAnt, например, обзванивает геолокационную базу свободных исполнителей, живущих поблизости, и находит замену в течение 10 минут. При необходимости он может охватить до 10 тыс. исполнителей.

— Собирать данные и аналитику по каждой торговой точке. Например, о том, как повысилась пропускная способность касс в час пик или как увеличились в тот или иной интервал времени продажи.

— Ритейлеру не надо самостоятельно отбирать персонал, заключать с исполнителями договоры и выплачивать вознаграждения. Сервисы временных исполнителей возьмут эту работу на себя.

— Парт-таймеры проходят тренинги. Им объясняют стандарты обслуживания в той или иной торговой сети, погружают в детали работы.

— Бизнес получает хорошие показатели по производительности труда, поскольку перед парт-таймерами стоят конкретные задачи в фиксированном объеме — например, обслужить покупателей на кассе в период с 17:00 до 20:00, разложить 100 единиц товара, наклеить 200 ценников.

Аналитики «Авито Работы» прогнозируют дальнейший рост тренда на подработку и востребованности у бизнеса услуг парт-таймеров. Поэтому сейчас компания начала процесс интеграции функционала GigAnt в наш сервис в рамках совместного проекта «Подработка».

Как мотивировать временных исполнителей

1. Рейтинги вместо штрафов. Парт-таймеры — это люди, которые рассчитывают на небольшую прибавку к зарплате. В среднем это 20-25 тыс. руб. в месяц. Если за невыходы и опоздания сервис станет наказывать исполнителей штрафами, люди будут демотивированы и с меньшим энтузиазмом возьмутся за выполнение той или иной задачи. Гораздо более эффективный инструмент — рейтинги парт-таймеров.

2. Каждый временный исполнитель должен понимать, что за несколько часов у него есть возможность заработать даже больше, чем на аналогичной штатной позиции. Многие компании, заказывающие услуги подработчиков, готовы предложить такие условия оплаты в пиковые нагрузки.

3. Список поставленных перед парт-таймером задач должен измеряться конкретным результатом. Только в этом случае от временного исполнителя можно добиться высокой производительности.

4. Убедитесь, что руководство и линейный персонал магазина правильно понимают роль временных подработчиков. Чтобы штатный персонал не настроился враждебно по отношению к парт-таймерам, думая, что им ищут замену, важно донести до каждого сотрудника, что от такого формата работы всем только благо. В спокойной дружелюбной атмосфере хорошо работать будут и новые люди.

Сегодня трудиться в нескольких местах для человека — это возможность не только увеличить свой доход, но и приобрести новый опыт. А для бизнеса — существенная оптимизация расходов и улучшение финансовых показателей компании.

Помните: успех в бизнесе немыслим без анализа и поиска путей повышения производительности труда, и услуги временных исполнителей в этом случае — отличный вариант.

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