В центре Екатеринбурга появится арт-пространство с круглосуточным коворкингом

Еще там будет хостел и комнаты-студии. Это проект компании, управляющей горнолыжными комплексами «Уктус» и «Ежовая». Она намерена его запустить до конца сентября.

Пространство «ВпечатLENия» откроется на четвертом этаже Дома печати (пр. Ленина, 49). В основе проекта лежит идея мультифункциональности. На площадке разместится круглосуточный коворкинг, бар и игровая комната. По пятницам здесь будут проходить мастер-классы.

Но основная деятельность «ВпечатLENий» связана с индустрией гостеприимства. Здесь будет хостел из 23 комнат, 11 комнат-студий с кухней и санузлом и два номера гостиничного типа.

Мы хотим, чтобы это место воспринимали не просто как гостиницу, а как арт-пространство, где можно завести интересные знакомства или просто поработать с чудесным видом на самый центр города», — комментирует Вероника Бородина, дизайнер, соучредитель «ВпечатLENий» (цитата по 66.ru).

Ранее DK.RU писал, что осенью в Екатеринбурге будет запущен второй отель бренда Hyatt Place. Гостиницу на 146 номеров начали строить в 2017 г. и планировали сдать к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Однако этого не произошло. Инвестором стройки выступает Уральская горно-металлургическая компания.